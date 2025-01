Policial é o principal suspeito de ter matado PM e namorada em Nova Iguaçu

Do UOL, no Rio

A Polícia Civil do Rio investiga se o duplo homicídio do policial militar Washington da Silva, 36, e de sua namorada, Ariane Barreto, 22, ocorrido na madrugada de sábado (18), tem relação com a morte do também PM Jorge Gutemberg, 45.

O que aconteceu

Gutemberg era ex-marido de Ariane. Ele mantinha fotos e vídeos da ex-mulher nas redes sociais e teve o corpo encontrado por policiais rodoviários federais na mesma madrugada, na Via Dutra.

Duplo homicídio seguido de suicídio. O casal foi assassinado a tiros em um bar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, horas antes de o corpo de Gutemberg ter sido encontrado. A principal suspeita da polícia é a de que Gutemberg matou Silva e Ariane e, depois, se matou.

Investigações. O duplo homicídio do casal é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). A morte de Gutemberg é investigada pela 58ª Delegacia de Polícia, localizada em Posse, Nova Iguaçu.

Gutemberg era lotado no programa Segurança Presente. Silva trabalhava no 20º Batalhão de Polícia Militar, em Mesquita, na região metropolitana do Rio.

Imagens podem ajudar polícia. A Polícia Civil já analisa as imagens de câmeras de segurança do bar onde o casal estava. O estabelecimento informou lamentar o episódio e estar à disposição das autoridades para colaborações.