Palestinos encontram escombros na volta para casa após cessar-fogo; veja

Do UOL, em São Paulo

Milhares de palestinos desalojados na Faixa de Gaza começaram a voltar para suas casas, após um esperado cessar-fogo entre o Hamas e Israel entrar em vigor neste domingo (19), mais de 15 meses depois do início da guerra.

O que aconteceu

Palestinos a pé, em caminhões e carroças puxadas por burros atravessam território devastado no norte da Faixa de Gaza. Um homem ouvido pela AFP em Rafah disse que a casa que a família dele vinha construindo há décadas foi reduzida a entulho. "Não esperávamos tanta destruição. Estávamos construindo nossa casa há 20 anos, e foi destruída em um momento", falou.

Imagem: Khalil Ramzi - 19.jan.2025/Reuters

"Tudo foi destruído, não sobrou nada", disse uma palestina que não se identificou. "É como se tivesse passado um furacão".

Imagem: Dawoud Abu Alkas - 19.jan.2025/Reuters

A primeira trégua no conflito entre Israel e o Hamas começou neste domingo, três horas depois do previsto. O governo de Benjamin Netanyahu afirmou que só começaria o cessar-fogo após o grupo extremista entregasse uma lista com os nomes dos reféns que seriam libertados. Durante esse período, Israel fez um novo bombardeio, que deixou ao menos 17 mortos.

Imagem: Khalil Ramzi - 19.jan.2025/Reuters

O Hamas atribuiu o atraso a problemas técnicos, e divulgou uma lista com três mulheres civis, que devem ser libertadas por volta das 11h (horário de Brasília) de hoje. São Romi Gonen, 24, Doron Streinbrecher, 31, e Emily Damari, 28, que tem dupla cidadania, israelense e britânica.

Imagem: Hatem Khaled - 19.jan.2025/Reuters

46.788 pessoas morreram na Faixa de Gaza em 15 meses de guerra, segundo o ministério da Saúde do território palestino. A guerra começou em 7 de outubro de 2023, após o Hamas lançar um ataque contra Israel que deixou mais de 1.200 mortos, além de 251 sequestrados como reféns.

Imagem: Hatem Khaled - 19.jan.2025/Reuters

Imagem: Dawoud Abu Alkas - 19.jan.2025/Reuters

Imagem: Hatem Khaled - 19.jan.2025/Reuters

Imagem: Khalil Ramzi - 19.jan.2025/Reuters

Vista de dentro de prédio destruído no norte da Faixa de Gaza Imagem: Dawoud Abu Alkas - 19.jan.2025/Reuters

Foto com drone mostra palestinos voltando para casa em meio a destroços Imagem: Mahmoud Al-Basos - 19.jan.2025/Reuters

Militantes do Hamas fazem parada nas ruas em Deir Al-Balah, na Faixa de Gaza central, após cessar-fogo Imagem: Ramadan Abed - 19.jan.2025/Reuters

Crianças sentadas em destroços na Cidade de Gaza Imagem: Mahmoud Issa - 19.jan.2025/Reuters

Palestinos celebraram cessar-fogo nas ruas de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza Imagem: Mohammad Salem - 19.jan.2025/Reuters

Palestinos em carroça puxada por burro na cidade de Gaza Imagem: Mahmoud Issa - 19.jan.2025/Reuters

Militantes do Hamas fazem parada em carros após cessar-fogo em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza Imagem: Mohammed Salem - 19.jan.2025/Reuters

Palestinos celebraram cessar-fogo nas ruas de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza Imagem: Mohammad Salem - 19.jan.2025/Reuters

*Com informações da AFP