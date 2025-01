Paciente faz enfermeira refém dentro de UTI durante surto e é morto por PM

Um homem que estava internado em uma UTI em Goiás foi morto pela Polícia Militar após fazer uma enfermeira refém durante um surto psicótico. Um vídeo do caso foi divulgado nas redes sociais e mostra o momento em que o paciente do Hospital Municipal de Morrinhos dá uma espécie de "mata-leão" na vítima e a mantém presa sob ameaça de um pedaço de vidro.

Nas imagens é possível ver que a refém usa a força para se libertar do paciente e consegue. Nesse momento, o homem tenta novamente ir atrás das pessoas que estão na sala e é alvejado.

De acordo com a Polícia Militar, o paciente foi atingindo por um tiro no abdômen após resistir à abordagem. A equipe médica do hospital prestou socorro, mas o homem não resistiu. Não há informações sobre o motivo pelo qual estava internado na unidade de saúde.

"Diante do risco iminente à vítima, foi necessário a realização de um disparo de arma de fogo para neutralizar a agressão e resguardar a integridade física da refém", justificou a PM.

Conforme a corporação, foi instaurado um inquérito policial militar para apurar o que aconteceu durante a ocorrência.

A reportagem não conseguiu localizar familiares da vítima.