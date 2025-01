Morre carnavalesca da Mocidade Independente, Márcia Lage, aos 64 anos

Morreu neste domingo (19) a carnavalesca Márcia Lage, da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba da elite do carnaval carioca. Ela tinha 64 anos e enfrentava uma leucemia, câncer que afeta as células sanguíneas.

A confirmação foi feita pela agremiação em uma publicação nas redes sociais, no começo da tarde. "A brilhante profissional nos deixou na manhã deste domingo". Em luto, a escola anunciou a suspensão de atividades sociais "por tempo indeterminado", incluindo um ensaio de rua que estava marcado para este domingo.

Trajetória

Ao lado do marido, o também carnavalesco Renato Lage, Márcia tinha voltado à escola em 2024 para assinar o carnaval deste ano, quando a verde e branca da zona oeste levará para o sambódromo um manifesto pelo futuro da humanidade

Também ao lado de Renato Lage, Márcia foi campeã do Grupo A (acesso) do carnaval carioca em 2008, com o Império Serrano.

De 2003 a 2017, o casal esteve junto em 13 carnavais da Acadêmicos do Salgueiro, tendo as melhores colocações sido os vice-campeonatos de 2008, 2012, 2014 e 2015. O último desfile preparado por Márcia foi na Portela, em 2023. Ela ficou três anos na azul e branca.

Márcia Lage já havia passado pela Mocidade Independente de Padre Miguel em 2002, quanto terminou na quarta colocação do grupo de elite do carnaval carioca.

No Rio de Janeiro, a carnavalesca assinou desfiles também na Grande Rio (2018 e 2019). Em São Paulo, ela passou pela Vai-Vai (2016) e Império de Casa Verde (2007).

Repercussão

Escolas de samba se manifestaram pelas redes sociais em respeito à carnavalesca.

"É com imensa tristeza que a Imperatriz Leopoldinense recebe a informação do falecimento da carnavalesca, Márcia Lage. Desejamos muita força e amor, aos familiares e amigos; sobretudo a Renato Lage e a nossa coirmã, Mocidade Independente de Padre Miguel", escreveu a Imperatriz Leopoldinense.

A Beija-Flor classificou Márcia Lage como "uma das grandes referências do carnaval brasileiro".

"Márcia deixa um legado inesquecível de criatividade e paixão, que seguirá inspirando o mundo do samba. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade carnavalesca, principalmente, da nossa afilhada Mocidade Independente de Padre Miguel", publicou a escola de Nilópolis.