Manifestantes invadem tribunal na Coreia do Sul após prisão de presidente afastado ser prolongada

SEUL (Reuters) - Centenas de apoiadores do presidente preso da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, invadiram um prédio do tribunal de justiça na madrugada deste domingo, depois que a detenção do político foi prolongada, quebrando janelas e invadindo o local, em um ataque que o líder interino do país classificou como “inimaginável”.

Na quarta-feira, Yoon tornou-se o primeiro presidente sul-coreano em exercício a ser preso, ao enfrentar acusações de insurreição relacionadas à sua impressionante e curta declaração de lei marcial no dia 3 de dezembro, que mergulhou o país em uma turbulência política.

Pouco depois que o tribunal anunciou sua decisão, por volta das 3h da manhã de domingo (15h no horário de Brasília, do sábado), os partidários de Yoon invadiram o prédio, superando a polícia de choque que tentava mantê-los afastados.

Os manifestantes dispararam extintores de incêndio contra as filas de policiais que guardavam a entrada da frente e, em seguida, invadiram o prédio, destruindo equipamentos de escritório, acessórios e móveis, conforme mostraram as imagens.

A polícia restabeleceu a ordem algumas horas depois, dizendo que havia prendido 46 manifestantes e prometendo ir atrás dos demais envolvidos.