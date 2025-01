Manchester City atropela Ipswich e entra na zona da Champions

Depois de deixar a vitória escapar nos acréscimos contra o Brentford na rodada passada, o Manchester City reagiu com uma goleada sobre o Ipswich Town por 6 a 0 fora de casa neste domingo (19), resultado que colocou a equipe na quarta posição do Campeonato Inglês, dentro da zona de classificação da Liga dos Campeões.

A profunda crise que marcou o final de 2024 é uma má lembrança que o City se propôs a deixar para trás.

O empate com o Brentford ressuscitou velhos fantasmas depois de quatro vitórias, mas o time de Manchester teu uma demonstração de força contra o 18º colocado.

Phil Foden foi o destaque da partida com dois gols (27' e 42'), ambos com assistência de Kevin De Bruyne, que também fez o passe para Jeremy Doku marcar (49').

Os outros três gols do City foram obra do croata Mateo Kovacic (30'), do norueguês Erling Haaland (57') e de James McAtee (69').

Com menos de 20 minutos no segundo tempo e a vitória garantida, o técnico Pep Guardiola decidiu substituir Foden, Haaland e De Bruyne, já pensando na importante visita ao Paris Saint-Germain, na próxima quarta-feira, pela Champions.

A outra notícia positiva para o City foi o retorno do zagueiro Rúben Dias, que estava afastado desde meados de dezembro e jogou os 10 minutos.

"Reencontramos muitas coisas que caracterizaram esta equipe na última década. Estou feliz pelos jogadores, eles merecem. Recuperamos a nossa identidade", declarou Guardiola após a partida.

- United volta a cair em casa -

O domingo foi amargo para dois pesos pesados do Campeonato Inglês que vivem má fase: o Manchester United perdeu para o Brighton por 3 a 1, enquanto o Tottenham sofreu a quinta derrota em seis jogos ao cair diante do Everton por 3 a 2.

Depois de seu compromisso nesta 22ª rodada, o United é o 13º na tabela e o novo tropeço em Old Trafford interrompeu um início de reação.

Os 'Red Devils' vinham de um empate em 2 a 2 na casa do líder Liverpool e de vitória por 3 a 1 sobre o lanterna Southampton, mas foram claramente superados pelo Brighton (9º), pagando pelos erros defensivos.

Yankuba Minteh colocou os 'Seagulls' na frente aos cinco minutos e Bruno Fernandes empatou de pênalti ainda no primeiro tempo (23'). Depois do intervalo, o atacante brasileiro João Pedro (ex-Fluminense) teve um gol anulado pelo VAR (53'), mas o Brighton chegou à vitória marcando com Kaoru Mitoma (60') e Georginio Rutter (76').

O goleiro André Onana, salvador habitual do United, não teve uma atuação inspirada desta vez, especialmente com o grave erro no gol de Rutter, que praticamente definiu a partida.

"Talvez sejamos o pior time da história do Manchester United. Sei que vocês querem grandes manchetes, mas digo isso porque temos que reconhecer e mudar isso, admitiu em entrevista coletiva o técnico Rúben Amorim.

- Tottenham perde e agrava crise -

Por sua vez, o Tottenham (15º) segue em crise. A vitória sobre o Liverpool no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, no dia 8 de janeiro, foi não atenuou a realidade da equipe.

Jogando em casa, o Everton (16º) foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Com muitos desfalques, os 'Spurs' reagiram no segundo tempo, com gols de Dejan Kulusevski (77') e do brasileiro Richarlison (90'+1), mas já era tarde para evitar a derrota.

Na parte de cima da tabela, o Nottingham Forest venceu o Southampton por 3 a 2, também depois de abrir 3 a 0 e relaxar na reta final.

Sensação do campeonato, o Forest se consolidou na terceira posição e alcançou os mesmos 44 pontos do Arsenal (2º), que no sábado empatou em 2 a 2 com o Aston Villa.

O líder Liverpool, que na rodada venceu o Brentford por 2 a 0, tem 50 pontos.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Bournemouth 1 - 4

Brentford - Liverpool 0 - 2

Leicester - Fulham 0 - 2

West Ham - Crystal Palace 0 - 2

Arsenal - Aston Villa 2 - 2

- Domingo:

Manchester United - Brighton 1 - 3

Everton - Tottenham 3 - 2

Nottingham - Southampton 3 - 2

Ipswich Town - Manchester City 0 - 6

- Segunda-feira:

(17h00) Chelsea - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 50 21 15 5 1 50 20 30

2. Arsenal 44 22 12 8 2 43 21 22

3. Nottingham 44 22 13 5 4 33 22 11

4. Manchester City 38 22 11 5 6 44 29 15

5. Newcastle 38 22 11 5 6 38 26 12

6. Chelsea 37 21 10 7 4 41 26 15

7. Bournemouth 37 22 10 7 5 36 26 10

8. Aston Villa 36 22 10 6 6 33 34 -1

9. Brighton 34 22 8 10 4 35 30 5

10. Fulham 33 22 8 9 5 34 30 4

11. Brentford 28 22 8 4 10 40 39 1

12. Crystal Palace 27 22 6 9 7 25 28 -3

13. Manchester United 26 22 7 5 10 27 32 -5

14. West Ham 26 22 7 5 10 27 43 -16

15. Tottenham 24 22 7 3 12 45 35 10

16. Everton 20 21 4 8 9 18 28 -10

17. Wolverhampton 16 21 4 4 13 31 48 -17

18. Ipswich Town 16 22 3 7 12 20 43 -23

19. Leicester 14 22 3 5 14 23 48 -25

20. Southampton 6 22 1 3 18 15 50 -35

