'Falcões', bilionários, conservadores: quem integra governo Trump

Junto a Donald Trump, também iniciam no novo governo os indicados do presidente para chefiarem as pastas em 2025. Entre os escolhidos estão o ativista antivacina Robert F. Kennedy Jr; o bilionário Elon Musk; o homem apontado como "czar das fronteiras", Tom Homan, e dois 'falcões': Michael Waltz e o latino Marco Rubio.

Doadores multimilionários, seguidores fervorosos, mas também perfis controversos: Donald Trump estabeleceu a pauta de seu segundo mandato escolhendo um governo em que a lealdade tem precedência sobre todos os outros critérios. "O maior erro que cometi foi escolher gente [...] que não deveria ter escolhido", pessoas "desleais ou más", disse em outubro o ex-presidente ao podcaster Joe Rogan.

Muitos dos nominados ainda aguardam aprovação do Senado, mas não deve haver dificuldades para a aprovação dos nomes na casa.

Pam Bondi, procuradora-geral

23.fev.2024 - A ex-procuradora-geral da Flórida, Pam Bondi, durante uma reunião da Conferência de Ação Política Conservadora Imagem: MANDEL NGAN/AFP

A ex-procuradora-geral da Flórida foi escolhida para comandar o Departamento de Justiça e ser procuradora-geral. O cargo é considerado chave. A mudança ocorre após o indicado anterior, o republicano Matt Gaetz, desistir de aceitar a nomeação para o cargo em meio a uma polêmica envolvendo uma investigação federal sobre tráfico sexual que começou ainda durante o primeiro mandato de Trump. O inquérito apontava que Gaetz e o também republicano Joel Greenberg ofereciam dinheiro e presentes a meninas menores de idade, em troca de sexo. Greenberg admitiu o crime em 2021.

Após nova escolha, Trump fez elogios. "Pam foi promotora por quase 20 anos, onde foi muito dura com criminosos violentos e tornou as ruas seguras para as famílias da Flórida. Então, como a primeira procuradora-geral mulher da Flórida, ela trabalhou para impedir o tráfico de drogas mortais e reduzir a tragédia das mortes por overdose de fentanil, que destruíram muitas famílias em nosso país", escreveu o presidente eleito em uma declaração no Truth Social.

Lori Chavez-DeRemer, Departamento do Trabalho

17.jan.2025 - Lori Chavez-DeRemer irá comandar a pasta do Trabalho no novo governo Trump Imagem: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Lori Chávez-DeRemer será a nova como secretária de Trabalho. Ex-congressista republicana por Oregon tem fama de ser próxima aos sindicatos, em contraste com as posições de muitos dos líderes do novo governo Trump.

Sean Duffy, Departamento dos Transportes

15.jan.2025 - Sean Duffy, indicado por Trump para a Secretaria dos Transportes Imagem: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Futuro chefe da Secretaria dos Transfportes, Sean Duffy é uma ex-estrela de reality show da MTV. Ele depois foi eleito para a Câmara dos Representantes por Winsconsin, onde ficou até 2019, e posteriormente trabalhou na Fox Business com o programa "The Bottom Line".

Howard Lutnick, Secretário do Comércio

O secretário de Comércio de Donald Trump, Howard Lutnick Imagem: Reprodução/Divulgação/Cantor Fitzgerald

O secretário de Comércio, Howard Lutnick, é um crítico ferrenho da China. Presidente do banco de investimento Cantor Fitzgerald, Lutnick era apontado como um dos favoritos para o cargo de secretário do Tesouro, mas ficará com a pasta responsável por uma eventual imposição de tarifas às importações, um dos pontos principais da agenda econômica do magnata republicano.

Lutnick é favorável à imposição de tarifas de 10% a 20% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, e de 60% a 100% sobre os que vêm da China. Ele acusa o país de ser a origem da propagação de fentanil nos Estados Unidos, pela venda de substâncias com as quais se fabrica esse opiáceo sintético, responsável por dezenas de milhares de mortes por overdose a cada ano.

Brooke L. Rollins, Departamento de Agricultura

Brooke L. Rollins irá comandar o Departamento de Agricultura no segundo governo de Donald Trump Imagem: Wikimedia Commons

Rollins, de 52 anos, irá comandar a pasta da Agricultura. Ela é a diretora-executiva da America First Policy Institute, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a agenda de Trump. Vários nomeados por Trump têm vínculos estreitos com o grupo.

Scott Turner, secretário de Habitação

16.jan.2025 - Eric Scott Turner, que já participou do 1º governo Trump, volta como Secretário de Habitação Imagem: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Scott Turner volta ao governo Trump para assumir a Secretaria de Habitação. Ex-jogador da NFL, a liga de futebol americano, Turner já foi congressista pelo Texas e atuou no primeiro mandato de Trump como conselheiro de Oportunidades e Revitalização da Casa Branca.

Russell Vought, Departamento de Administração e Orçamento

15.jan.2025 - Russell Vought irá chefiar o Departamento de Administração e Orçamento Imagem: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Russell Vought irá repetir o cargo exercido no primeiro mandato de Trump. Ele exerceu a mesma função de diretor no Departamento de Administação e Orçamento entre 2020 e 2021, e deve ter como principal responsabilidade a redução do Estado e dos gastos federais.

Vought também tem um grande peso ideológico no meio de Trump. Ele esteve envolvido com o Projeto 2025, um "plano" ultraconservador que não foi oficialmente assumido por Trump, mas empolgou seus eleitores mais radicais. Vought também é o fundador do Centro para a Renovação da América, um think tank nacionalista.

Chris Wright, Departamento de Energia

15.jan.2025 - Chris Wright, empresário do 'fracking' que irá liderar o Departamento de Energia e Recursos Naturais dos EUA Imagem: KAYLA BARTKOWSKI/Getty Images via AFP

Magnata do "fracking" e descrente da mudança climática, Chris Wright será secretário de Energia. "Como secretário de Energia, Chris será um líder-chave, impulsionando a inovação, cortando a burocracia e inaugurando uma nova 'Era Dourada de Prosperidade Americana e Paz Global'", disse Trump em um comunicado.

Wright é o fundador da Liberty Energy, empresa que atende as companhias de energia responsáveis por aumentar significativamente a produção de combustíveis fósseis nos Estados Unidos nos últimos anos, por meio da extração de petróleo e gás em campos de xisto, um processo conhecido como "fracking".

Em uma publicação no LinkedIn, há um ano, Wright negou a existência de uma "crise climática".

Linda McMahon, Departamento de Educação

18.jul.2024 - Linda McMahon Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

McMahon é ex-executiva da produtora de luta livre WWE e liderou a Administração de Pequenas Empresas no primeiro mandato de Trump. "Linda lutará incansavelmente para expandir a 'escolha' para todos os estados da América e capacitar os pais para tomarem as melhores decisões educacionais para suas famílias", escreveu o presidente em um comunicado.

Trump se refere à campanha "escolha universal de escola", defendida pelo Partido Republicano. Segundo os apoiadores, a ideia é dar mais autonomia aos pais sobre o ensino dos filhos nas escolas.

McMahon é uma das líderes da equipe de transição do republicano. "Linda usará suas décadas de experiência em liderança e profundo conhecimento tanto da educação quanto dos negócios para capacitar a próxima geração de estudantes e trabalhadores americanos e tornar a América o número um em educação no mundo", diz outro trecho do comunicado.

Susie Wiles, chefe de gabinete

Susie Wiles durante uma festa eleitoral no Centro de Convenções do Condado de Palm Beach após Donald Trump ser declarado vencedor Imagem: Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

Susie Wiles foi o primeiro nome anunciado por Trump para compor seu governo. Wiles é considerada uma das principais arquitetas da sua campanha vitoriosa.

"Susie é dura, inteligente, inovadora, admirada e respeitada em todos os lados", declarou Trump durante o anúncio. Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete nos EUA.

Nos bastidores, ela também deve agir como conselheira do presidente eleito. A expectativa é de que ela seja uma das peças-chave para colocar em prática o plano de deportação em massa de imigrantes ilegais no país.

Tom Homan, chefe da agência responsável pelo controle de fronteiras e imigração (ICE)

Tom Homan, ex-diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, fala com apoiadores do ex-presidente dos EUA Donald Trump durante um comício no Banks County Dragway em 26 de março de 2022 em Commerce, Geórgia Imagem: MEGAN VARNER/AFP

Conhecido como o "czar das fronteiras", Tom Homan será chefe da agência responsável pelo controle de fronteiras e imigração (ICE). Trump declarou que Homan será responsável por "todas as deportações de estrangeiros ilegais para seus países de origem".

Homan foi diretor do departamento de Imigração e Alfândega dos EUA no primeiro mandato de Trump. "Conheço Tom há muito tempo e não há ninguém melhor do que ele para monitorar e controlar nossas fronteiras", disse Trump.

Durante sua campanha, Trump prometeu uma grande operação para deportar imigrantes ilegais em seu primeiro dia de mandato. "Tenho uma mensagem para os milhões de imigrantes ilegais que Joe Biden deixou entrar em nosso país: é melhor vocês começarem a fazer as malas agora", declarou Homan durante a Convenção Nacional Republicana em julho.

Robert Kennedy Jr., antivacina e futuro secretário da Saúde

Robert F. Kennedy Jr., que concorre de maneira independente à Presidência dos EUA Imagem: Sergio Flores/AFP Kennedy vai ajudar a fazer "América grande e saudável novamente", diz Trump. Em publicação na sua rede social Truth Social, o presidente-eleito disse estar "animado em anunciar" RFK Jr. como Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

Área é "a mais importante de qualquer governo", segundo presidente-eleito. "A Secretaria de Saúde e Serviços Humanos desempenhará um papel importante em ajudar a garantir que todos estejam protegidos de produtos químicos nocivos, poluentes, pesticidas, produtos farmacêuticos e aditivos alimentares que contribuíram para a crise de saúde avassaladora neste país", publicou. RFK Jr. é considerado conspiracionista. Várias vezes ele já comparou a vacinação com um "holocausto" e afirmou que os imunizantes "causam autismo" em crianças, o que é falso. Em 2021, o Instagram suspendeu a conta dele por "repetidamente compartilhar informações falsas sobre a Covid-19".

Elon Musk e Vivek Ramaswamy, chefes do Departamento de Eficiência Governamental

Elon Musk cumprimenta Donald Trump em evento oficial de campanha Imagem: Jim WATSON / 31.out.2024-AFP

O objetivo da dupla será "desmantelar a burocracia governamental", diz o comunicado. "Tenho o prazer de anunciar que o grande Elon Musk, trabalhando em conjunto com o patriota americano Vivek Ramaswamy, liderará o Departamento de Eficiência Governamental".

Trump falou em reestruturar agências federais. "Juntos, esses dois americanos maravilhosos abrirão caminho para que minha administração desmantele a burocracia governamental, corte regulamentações excessivas, corte gastos desnecessários e reestruture as agências federais - essenciais para o movimento "Salve a América".

O bilionário Musk foi um grande apoiador do republicano durante a campanha eleitoral. Ele publicou frequentemente mensagens em sua plataforma em apoio ao presidente e criou um sorteio diário US$ 1 milhão para seus potenciais eleitores, que fez com que a Justiça americana questionasse a ação. Ao todo, o dono do X doou quase US$ 75 milhões (R$ 431,6 milhões) para a campanha do republicano.

Michael Waltz, conselheiro de Segurança Nacional

Michael Waltz, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, foi escolhido para cargo de conselheiro de Segurança Nacional do governo Trump Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Congressista da Flórida e veterano de guerra, Waltz será conselheiro de Segurança Nacional. Ele terá um papel fundamental nas decisões de política externa e segurança nacional. É esperado que Waltz lide diretamente com assuntos como a guerra na Ucrânia e o acompanhamento da situação na Faixa de Gaza após o cessar-fogo entre Hamas e Israel.

"Cético" sobre mais apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia, novo conselheiro de Trump apoia pressão para fim da guerra. Em comentários anteriores à sua nomeação, Waltz afirmou que os EUA têm "bastante poder de pressão sobre Zelenski para levá-los à mesa de negociações".

Crítico à China. Além das críticas ao Partido Comunista Chinês durante seu trabalho na Câmara dos Representantes, Mike Waltz já pediu um boicote às Olimpíadas de Inverno de 2022 em Pequim por considerar o país "envolvido na origem da Covid-19".

Stephen Miller, vice-chefe de governo para política

Stephen Miller, ex-assessor de Donald Trump, é indicado como vice-chefe de governo para política no novo governo Trump Imagem: Brendan Smialowski / AFP

Miller é conselheiro de imigração e ex-assessor de Trump. Ele foi um dos principais conselheiros do republicano em seu primeiro mandato.

Stephen Miller foi uma figura central em muitas decisões políticas de Trump, principalmente sobre imigração. Ele participou, inclusive, na decisão de separar milhares de famílias de imigrantes ilegais em 2018. À época, mais de dois mil menores foram separados de seus pais e familiares.

Elise Stefanik, embaixadora dos EUA na ONU

13.nov.2024 - Elise Stefanik Imagem: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A parlamentar republicana Elise Stefanik foi escolhida por Trump para ser a embaixadora dos EUA na ONU. "Elise é uma lutadora incrivelmente forte, dura e inteligente do (movimento) America First (América em Primeiro Lugar)", disse Trump em comunicado.

Stefanik vem sendo uma forte aliada de Donald Trump. Em 2019, o defendeu veementemente durante seu primeiro processo de impeachment.

A nomeação de Elise Stefanik depende da aprovação do Senado.

Lee Zeldin, administrador da Agência de Proteção Ambiental

Lee Zeldin foi indicado como administrador da EPA (Agência de Proteção Ambiental) Imagem: Yuki IWAMURA / AFP

Ex-congressista republicado, Lee Zeldin será o chefe da EPA (Agência de Proteção Ambiental). No anúncio em sua rede social, Truth Social, Trump disse que "[Lee Zeldin] vai tomar decisões de desregulação rápidas e justas, implementadas de forma a potencializar as empresas americanas, ao mesmo tempo em que mantém os mais altos padrões ambientais, incluindo a água e ar mais limpos do planeta".

Zeldin tomará decisões para reverter as proteções promulgadas pelo governo de Joe Biden. Trump o definiu como um grande defensor das políticas "America First" (América em Primeiro Lugar).

Marco Rubio, secretário de Estado

Marco Rubio, o novo secretário de Estado nos EUA Imagem: Jim WATSON / AFP

Rubio será o primeiro latino a ocupar esse cargo. O cargo é equivalente ao de ministro das Relações Exteriores no Brasil. Nascido na Flórida, ele é filho de imigrantes cubanos e está envolvido na política norte-americana há 25 anos. "Este é o momento em que a América Latina estará mais presente no mapa na história de qualquer Presidência dos EUA. É histórico. Não há outra maneira de dizer isso", afirmou Mauricio Claver-Carone, aliado de Rubio, à Reuters.

Rubio é defensor de Israel, é favorável ao fim da guerra na Ucrânia e defende exercer máxima pressão sobre a China. Na América Latina, ele critica duramente o governo cubano, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e o nicaraguense Daniel Ortega.

"Ele será um forte defensor da nossa nação, um verdadeiro amigo dos nossos aliados e um guerreiro destemido que nunca recuará diante dos nossos adversários. Estou ansioso para trabalhar com Marco para tornar a América e o mundo seguros e grandes novamente", escreveu Trump.

Kristi Noem, secretária de Segurança Interna

Próxima secretária do Departamento de Segurança Interna no governo Trump, Kristi Noem é governadora da Dakota do Sul Imagem: MANDEL NGAN / AFP

Kristi Noem, governadora da Dakota do Sul, será a próxima secretária do Departamento de Segurança Interna no governo Trump. "Kristi tem sido muito firme na Segurança da Fronteira. Ela foi a primeira governadora a enviar soldados da Guarda Nacional para ajudar o Texas a combater a Crise na Fronteira de Biden, e eles foram enviados um total de oito vezes", declarou Trump em um comunicado.

Noem chegou a ser cotada para ser a vice-presidente na chapa de Trump, o que não aconteceu. Em abril, ela escreveu em um livro de memórias que matou a tiros um cachorro na fazenda de sua família. Ela o classificou como "intreinável", "perigosa para qualquer pessoa com quem ela entrasse em contato" e "menos que inútil" como cão de caça. Essa fala causou reações negativas à população.

Como governadora, ela ganhou destaque durante a pandemia, quando se recusou a impor a obrigatoriedade de máscaras no estado da Dakota do Sul. Em 2022, ela foi reeleita com uma grande margem de votos.

Tulsi Gabbard: Ex-democrata como diretora de inteligência

A ex-democrata Tulsi Gabbard Imagem: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Tulsi Gabbard será diretora de inteligência nacional. A ex-democrata se opôs ao apoio americano à Ucrânia e já se reuniu com o presidente da Síria, Bashar al Assad.

Trump disse que Gabbard contribuirá com "o espírito intrépido que definiu sua ilustre carreira". A veterana e ex-candidata democrata à Casa Branca, agradeceu "a oportunidade de servir como membro de seu gabinete para defender a segurança e a liberdade do povo americano".

Ela mudou de lado para apoiar Trump no início deste ano. Durante muito tempo, ela manteve opiniões isolacionistas sobre política externa e abraçou uma série de teorias conspiratórias.

Mike Huckabee, embaixador em Israel

29.out.2024 - Mike Huckabee e Donald Trump na Pensilvânia Imagem: Charly TRIBALLEAU / AFP

O ex-governador do Arkansas irá representar os EUA em Israel em meio às tensões no Oriente Médio. "Tem sido um grande servidor público, governador e líder de fé por muitos anos", escreveu Trump no comunicado.

"Ele ama Israel e o povo de Israel e, da mesma forma, o povo de Israel o ama", disse o republicano. "Mike trabalhará incansavelmente para trazer a paz no Oriente Médio!", acrescentou.

John Ratcliffe como chefe da CIA

5.mai.2020 - John Ratcliffe Imagem: Andrew Harnik / POOL / AFP

John Ratcliffe, que foi diretor de Inteligência Nacional durante o primeiro mandato de Trump, será o próximo diretor da CIA.

O republicano falou em "paz através da força". "Ele será um combatente destemido pelos direitos constitucionais de todos os americanos, ao mesmo tempo em que garantirá os mais altos níveis de Segurança Nacional e a PAZ ATRAVÉS DA FORÇA", informou o presidente eleito em um comunicado.

Pete Hegseth, secretário de Defesa

Pete Hegseth Imagem: Reprodução/Youtube

"Pete é duro, inteligente e acredita verdadeiramente no America First", disse Trump em um comunicado. "Com Pete no comando, os inimigos dos Estados Unidos estão avisados - nossas Forças Armadas serão grandes novamente, e os Estados Unidos nunca recuarão", afirmou o presidente eleito.

Hegseth já fez parte da Guarda Nacional do Exército e serviu no Afeganistão, no Iraque e na Baía de Guantánamo, em Cuba. A Fox News foi um dos braços da campanha de Trump na eleição.

Doug Burgum, secretário do Interior e 'czar' da Energia

17.jul.2024 - Doug Burgum Imagem: Kamil Krzaczynski / AFP

O governador da Dakota do Norte ocupará os dois cargos no governo. Ele desempenhará um papel de "czar da energia" nos EUA, comandando o novo Conselho Nacional de Energia.

A nova entidade reunirá todos os departamentos e agências relacionados ao tema. "Esse conselho supervisionará o caminho para o domínio energético dos EUA, reduzindo a burocracia, melhorando os investimentos do setor privado em todos os setores da economia e concentrando-se em inovação", escreveu o republicano.

Burgum era o favorito da indústria petrolífera para ocupar a posição, segundo o Financial Times. O governador chegou a ser cogitado a ocupar o cargo de vice na chapa de Trump.

Karoline Leavitt, secretária de imprensa

20.mai.2024 - Karoline Leavitt Imagem: Doug Mills / POOL / AFP

Karoline Leavitt, porta-voz da campanha do republicano, será a nova secretária de imprensa da Casa Branca. Leavitt, de 27 anos, "é inteligente, firme e provou ser uma comunicadora altamente eficaz. Tenho a máxima confiança de que ela irá se destacar no cargo e ajudar a transmitir nossa mensagem ao povo americano", afirmou Trump em um comunicado.

Durante a campanha, ela serviu como secretária de imprensa nacional de Trump. Antes, Leavitt trabalhou como assistente de imprensa de Trump durante seu primeiro mandato e, em 2022, candidatou-se sem sucesso a um assento na Câmara dos Representantes por seu estado natal, New Hampshire.

Brendan Carr, diretor da Comissão Federal de Comunicações

Donald Trump afirmou que Brendan Carr é um 'guerreiro pela liberdade de expressão'; ele foi escolhido para liderar a Comissão Federal de Comunicações (FCC) Imagem: Jonathan Newton / POOL / AFP

Nome apoiado por Musk, Carr é considerado por Trump um "defensor da liberdade de expressão". O nome dele foi indicado em comunicado nas redes sociais em 17 de novembro de 2024.

Crítico a grandes empresas de tecnologia, ele é comissário do órgão desde 2017. Nas redes sociais, ele tem ecoado discursos de Trump sobre "censura" nas grandes plataformas de mídia e ressaltado a "importância da liberdade de expressão dos americanos".

Críticas à participação de Kamala em programa de comédia. Dias antes da eleição, Carr foi até o canal Fox News para pedir que o canal NBC fosse investigado por violar a regra de "tempo igual" na TV após a participação da candidata democrata no programa Saturday Night Live. "Não importa se é democrata ou republicana, nós temos regras que devem ser seguidas", afirmou Carr.

Scott Bessent, secretário do Tesouro

14.ago.2024 - O fundador do Key Square Group, Scott Bessent, fala em um evento de campanha de Donald Trump em Asheville, Carolina do Norte, nos EUA Imagem: REUTERS/Jonathan Drake

Trump escolheu o gestor de fundos de investimento Bessent como secretário do Tesouro. O cargo é cargo-chave para a execução da política fiscal.

Bessent, CEO do Key Square Group, defende uma extensão dos cortes de impostos do primeiro governo Trump, a reafirmação do domínio energético americano e o enfrentamento do déficit orçamentário, segundo o jornal norte-americano New York Times. O investidor virou conselheiro econômico de Trump no ano passado.

Ele também defende a desregulamentação da economia e o aumento de tarifas sobre importações. Essas ações estão em sintonia com o plano econômico do presidente eleito, que combina cortes de impostos e estímulos à produção doméstica.

Formado em Yale, Bessent lecionou sobre fundos de hedge e crises financeiras. Ele também desempenhou um papel importante na arrecadação de fundos para a campanha de Trump.

Mesmo sendo republicano, Bessent foi o principal gestor de investimentos de George Soros, filantropo democrata e crítico da direita.

Jay Bhattacharya, diretor do Instituto Nacional de Saúde

Jay Bhattacharya vai dirigir o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos Imagem: Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR)

Bhattacharya, professor de Política de Saúde e médico de Stanford, foi um crítico declarado das políticas do governo dos EUA para a Covid-19 durante a pandemia. Junto com outros dois acadêmicos, ele publicou a Declaração de Great Barrington em outubro de 2020, que pedia o retorno à vida normal para aqueles que não eram vulneráveis ao vírus.

*Com AFP, DW, Reuters e RFI