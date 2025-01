Israel anuncia libertação de 90 prisioneiros sob acordo de trégua

O sistema prisional israelense anunciou nesta segunda-feira (20, data local) que concluiu a libertação de 90 prisioneiros palestinos como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor no domingo.

"Todos os terroristas foram libertados da prisão de Ofer e do centro de detenção de Jerusalém", informou o serviço penitenciário em um comunicado divulgado pouco antes de 01h30 (20h30 de domingo em Brasília).

Multidões entoaram cânticos, celebraram e buzinaram em seus carros quando dois ônibus com os prisioneiros palestinos chegaram à cidade de Beitunia, na Cisjordânia ocupada, conforme observaram jornalistas da AFP.

Algumas pessoas subiram no teto do primeiro ônibus e ergueram uma bandeira do Hamas, relataram os jornalistas.

bur-dcp/jd/ami/mas/am

© Agence France-Presse