Hoje é Dia: combate à intolerância religiosa e parteiras são destaques

Começamos a semana falando de um tópico de extrema importância. Em 21 de janeiro se celebra o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Esse tipo de crime registrou um aumento de casos no país, como mostra esta reportagem da Agência Brasil. Somente em 2023 foram 2.124 ocorrências, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Um aumento de 80% em relação ao ano anterior. As maiores vítimas são as religiões de matriz africana, como mostra esta outra reportagem de 2015 e também esta aqui, publicada em 2024. A persistência do problema e a necessidade urgente de combatê-lo foi retratada em um especial do programa Sem Censura, da TV Brasil, veiculado em quatro partes em 2017, que podem ser acessadas nos links abaixo:

Sem censura intolerância religiosa - parte 1

Sem censura intolerância religiosa - parte 2

Sem censura intolerância religiosa - parte 3

Sem censura intolerância religiosa - parte 4





Em 20 de janeiro é celebrado o Dia Nacional da Parteira Tradicional. Embora seja a única alternativa em diversos municípios, o parto normal e domiciliar auxiliado por parteiras ainda é cercado de mitos e desinformação. Mas vários estudos comprovam que o apoio dessas mulheres às gestantes reduz significativamente a taxa de cesarianas, que na rede pública de saúde chega a 55% e na privada a 80%. O trabalho das parteiras foi destaque na Agência Brasil, nesta reportagem de 2020, e também nesta outra, de 2024. Já o Tarde Nacional, da Rádio Nacional, deu visibilidade ao ofício das parteiras quando ele foi alçado à categoria de patrimônio cultural do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O dia 20 de janeiro também é o Dia Mundial do Queijo, um alimento que possui muita tradição por aqui, principalmente em Minas Gerais. Tanto que, recentemente, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu os modos de fazer o Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Imaterial da Humanidade, como mostra essa reportagem da Agência Brasil, de dezembro de 2024. Os queijos brasileiros são tão bons que já ganharam vários prêmios internacionais e ficaram entre os melhores do mundo. Esta reportagem de 2023 da Agência Brasil destaca as 81 medalhas (17 de ouro) que nossos produtos ganharam no Mundial de Queijos e Produtos Lácteos de Tours, realizado no França e que é considerado a maior premiação deste tipo. Nossa conquista também foi mostrada nesta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil.

O Dia da Previdência Social, comemorado em 24 de janeiro, é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, que instituía a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias. Em 1921, o deputado Eloy Chaves, em uma viagem para Monte Serrat com o objetivo de inspecionar uma usina de força, presenciou uma conversa que o surpreendeu. Na viagem de trem, o parlamentar teria ouvido de dois ferroviários lamentos sobre as condições de trabalho. Sensibilizado com a situação, o parlamentar formulou o projeto de lei que mudaria a história dois anos depois. O centenário da Previdência Social foi destacado nesta reportagem da TV Brasil, de 2022. E a evolução dos direitos previdenciários foi mostrada neste especial da Agência Brasil, de 2023.

Este mês também celebramos um dos gêneros mais representativos da música brasileira, reconhecido e admirado mundialmente. O Dia da Bossa Nova é em 25 de janeiro, e a TV Brasil prestou tributo aos mestres que ajudaram a criar o estilo na década de 50, como nesta edição do Repórter Brasil de 2013, que homenageia Tom Jobim, e esta outra, de 2017, que dá destaque a João Gilberto. A efeméride também foi comemorada no programa Espaço Arte, da Rádio Nacional, neste ano de 2024.

Aniversariantes da semana

Parabéns para eles! Vamos iniciar agora nossa lista de ilustres que nasceram nesta semana, começando com o cartunista, diretor de arte, escritor, autor de teatro, ilustrador, publicitário, diretor, roteirista e comentarista esportivo (ufa!) Miguel Paiva, que completa 75 anos no dia 19 de janeiro. Este multitalentoso brasileiro foi por três ocasiões convidado para bater um papo descontraído com o apresentador Sérgio Du Bocage no programa Mundo da Bola, da TV Brasil. Nesta edição e também nesta outra aqui, ele fala sobre seus personagens mais conhecidos: a Radical Chic e o Gatão de Meia Idade. Já nesta outra edição aqui, Miguel fala sobre a peça que ele escreveu sobre Heleno de Feitas, o jogador do Botafogo.





O outro aniversariante desta semana é o gaúcho Yamandu Costa, considerado um dos maiores violonistas e compositores do Brasil e do mundo. Ele completa 45 anos no dia 24 de janeiro. Yamandu nasceu em uma família de músicos, e aos quatro anos de idade já era uma criança prodígio, quando participou de programas de rádio e chegou a gravar um disco em Porto Alegre. Aos 15 anos fez parte do grupo Os Fronteiriços, integrado por seu pai, tios e primos. Toca violão de seis, sete e oito cordas. O músico mostrou um pouco de seu talento nesta edição do programa Entre Amigos, de 2018, e também foi o convidado do Todas as Bossas, em 2017, ambos exibidos pela TV Brasil.

Quem partiu nesta semana

Há 90 anos falecia, no dia 22 de janeiro de 1935, o compositor e instrumentista paulista José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu. Ele foi um dos músicos que mais contribuiu para a consolidação do choro, com mais de 100 composições neste gênero musical. A mais famosa delas é a música "Tico-Tico no Fubá", que foi muito divulgada por Carmem Miranda na década de 1940. Seu legado para a música brasileira foi destaque nesta edição do programa Roda de Choro, de 2020, e nesta do Rádio Memória, de 2023, ambos da Rádio Nacional.





Muita gente que assiste aquele famoso reality show da Rede Globo não sabe que o nome "Big Brother" tem origem na obra mais famosa de George Orwell, ensaísta, político e jornalista britânico que faleceu há 75 anos, no dia 21 de janeiro de 1950. O livro 1984 é uma distopia que apresenta um regime totalitário, onde todos são vigiados 24 horas por dia. Ele também é autor da aclamada obra A revolução dos bichos, onde usa uma fábula para criticar o regime comunista da extinta União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Este livro, em particular, foi analisado nesta edição de 2014 do programa Trocando em miúdos, da Rádio Nacional.

Aproveitando que citamos a Segunda Guerra Mundial, lembramos aqui de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico. Um dos personagens mais importantes do século XX, ele foi peça-chave na resistência aos nazistas durante o conflito. Churchill se aproximou dos Estados Unidos e, por meios de financiamentos, conseguiu fortalecer as forças armadas inglesas para combater o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Ele faleceu no dia 24 de janeiro de 1965, com 90 anos de idade. A Agência Brasil deu destaque aos 50 anos da morte de Winston Churchill nesta reportagem de 2015, bem como a TV Brasil, nesta edição do Repórter Brasil.

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 19 a 25 de Janeiro de 2025: