Hamas 'nunca mais governará Gaza', diz assessor de segurança de Trump

O principal assessor de segurança nacional do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse de maneira enfática neste domingo (19) que o grupo islamista palestino Hamas nunca mais governará Gaza.

"Eles não podem mais ser uma organização terrorista e nunca governarão Gaza. Ponto final", disse Mike Waltz no programa "State of the Union" da CNN.

Waltz, um ex-parlamentar e veterano de duas missões de combate no Afeganistão, falou poucas horas após um cessar-fogo entrar em vigor no devastado território palestino, após meses de negociações entre Israel e o Hamas por meio de mediadores.

Apesar da considerável incerteza sobre como a trégua será abordada - e como a recuperação e a estabilidade de longo prazo de Gaza podem ser garantidas - Waltz expressou um otimismo cauteloso.

"Israel vai fazer o que tem que fazer para garantir sua segurança. E os Estados Unidos, sob a administração Trump, vão apoiá-los" para "garantir que o Hamas nunca mais governe Gaza", afirmou.

