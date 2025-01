Hamas entrega lista de reféns para Israel e cessar-fogo entra em vigor

O Hamas informou a Israel o nome das três reféns que serão libertadas neste domingo (19): Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Israel confirmou o recebimento da lista e disse que o cessar-fogo entraria em vigor às 11h15 de hoje (6h15 no horário de Brasília) —três horas depois do previsto.

O que aconteceu

A divulgação da lista ocorre após Israel continuar ataques a Gaza por não ter recebido o nome das reféns. Isso impediu o início do cessar-fogo, que estava marcado para começar às 8h30 deste domingo (3h30 no horário de Brasília).

O porta-voz das FDI (Forças de Defesa de Israel), Daniel Hagari, disse que o acordo para o cessar-fogo não estava valendo enquanto a lista não fosse divulgada. "As FDI continuam a atacar agora em Gaza, enquanto o Hamas não cumprir as suas obrigações com o acordo".

Dezenove pessoas foram mortas após os ataques de Israel, informou o serviço de emergência palestino. Ao menos 36 pessoas ficaram feridas.

O Hamas afirmou que não havia divulgado a lista com os nomes dos reféns por "falhas técnicas". A declaração havia sido dada antes do início do cessar-fogo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já havia ameaçado cancelar o cessar-fogo. Netanyahu disse no sábado que não haveria trégua até Israel receber a lista dos reféns que seriam libertados pelo Hamas.

Antes do novo impasse, militares israelenses chegaram a ser vistos se retirando da região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Eles se dirigiram para o corredor Filadélfia, situado na fronteira entre Egito e Gaza, segundo a agência Reuters, com base em informações de uma mídia do Hamas.

Palestinos desalojados tentam voltar a suas casas após o início do cessar-fogo. Fotografias da agência de notícias Reuters mostram pessoas caminhando em meio a escombros no norte da Faixa de Gaza.

Palestinos andam por escombros e tentam voltar para casa no norte da Faixa de Gaza, após cessar-fogo entre Israel e Hamas Imagem: Dawoud Abu Alkas - 19.jan.2025/Reuters

O cessar-fogo deve ocorrer em três etapas. Na fase inicial, que durará seis semanas, 33 dos 98 reféns que ainda estão em poder do Hamas serão libertados em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos.

As três reféns femininas são civis e serão as primeiras libertadas neste domingo (19). Romi Gonen, 24, foi sequestrada durante o ataque ao festival de música Nova, em 7 de outubro. Doron Streinbrecher, 31, e Emily Damari, a única refém com nacionalidade britânica, 28, foram levadas do kibbutz Kfar-Aza. Em troca, 95 prisioneiros palestinos devem ser liberados.

Durante essas seis semanas, acontecerão negociações para uma segunda fase da trégua. Isso incluiria a libertação de todos os reféns em Gaza e estabeleceria as bases para o fim da guerra.

Em 15 meses, a guerra entre Israel e o Hamas devastou a Faixa de Gaza e matou ao menos 46.800 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território palestino. O conflito começou quando o grupo extremista fez uma série de atentados a Israel em 7 de outubro de 2023. Morreram 1.200 e outros 251 foram sequestradas, segundo o Exército israelense.

*com Reuters e Deutsche Welle