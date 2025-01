Exército israelense confirma que recebeu as três reféns libertadas pelo Hamas

O Exército israelense afirmou que as três reféns libertadas pelo Hamas neste domingo (19) estavam com suas forças na Faixa de Gaza.

"As três reféns libertadas serão acompanhadas pelas forças especiais das FDI (exército) e pelas forças do ISA (segurança) em seu retorno ao território israelense, onde passarão por uma avaliação médica inicial", disse o Exército em um comunicado.

Mais cedo, um alto funcionário do Hamas disse que "as três reféns foram entregues à Cruz Vermelha na praça Al-Saraya, no bairro de Al-Rimal, no oeste da cidade de Gaza".

O grupo Fórum de Famílias Desaparecidas e Reféns identificou as três mulheres a serem libertadas como Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher, capturadas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

jd/dv/mb/eg/aa

© Agence France-Presse