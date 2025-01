Draper abandona por lesão e Alcaraz avança às quartas do Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália neste domingo (19), com a vitória sobre o britânico Jack Draper (N.18), que abandonou a partida devido a uma lesão.

Alcaraz busca em Melbourne o último título de Grand Slam que falta em seu currículo. Ele vencia por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-1, quando Draper desistiu com uma hora e 35 minutos de jogo.

"Não é assim que eu queria passar para a próxima fase, mas estou feliz por jogar de novo as quartas de final", disse o espanhol de 21 anos, que nunca chegou à semifinal na Austrália.

"Espero que este ano eu chegue mais longe", acrescentou o ganhador de quatro Grand Slams, que se tornará o jogador mais jovem da história vencer os quatro principais torneios se conseguir levantar o troféu em Melbourne.

Nas quartas de final, Alcaraz vai enfrentar o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic (N.7) e o tcheco Jiri Lehecka (29º).

Draper, que nas três primeiras rodadas venceu em cinco sets, estava jogando seu primeiro torneio na temporada, depois de não disputar a United Cup devido a uma lesão no quadril.

Após desejar ao britânico uma "rápida recuperação", Alcaraz disse estar "muito feliz" com seu nível de jogo.

"Fisicamente, estou em ótima forma, o que é muito importante no início de uma segunda semana de Grand Slam", declarou o espanhol.

