Corpo de empresário que morreu em queda de helicóptero é sepultado

O corpo do empresário André Feldman, de 50 anos, foi enterrado nesta tarde no Cemitério Israelita do Butantã, na capital paulista. O corpo da esposa dele, Juliana Alvez Maria Feldman, foi velado e sepultado nesse sábado (18) em Americana, no interior paulista, onde moravam e para onde a família voltava.

O casal estava em um helicóptero de propriedade de uma das empresas de André, que caiu na última quinta-feira (16) na região de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

A filha mais velha do casal, de 12 anos, estava no avião e sobreviveu ao acidente, junto com o piloto Edenilson de Oliveira Costa, que a ajudou a chegar ao grupo de resgate após passarem a noite em área de mata.

André e Juliana deixam outros dois filhos, de 9 anos.