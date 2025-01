Com coquetéis e Snoop Dogg, setor de criptomoedas comemora posse de Trump

Por Douglas Gillison e Suzanne McGee e Michelle Price

WASHINGTON (Reuters) - Executivos da área de criptomoedas beberam coquetéis e dançaram ao som da superestrela do rap Snoop Dogg na noite de sexta-feira, quando comemoraram a proximidade da posse do presidente eleito Donald Trump, cujo governo prometeu grandes mudanças na política de criptomoedas.

Depois de anos de atritos com os formuladores de políticas de Washington, executivos de empresas de criptomoedas, incluindo Crypto.com, Kraken e Exodus, festejaram em baile realizado no Andrew W. Mellon Auditorium, de 90 anos, sob colunas imponentes de 19 metros.

Vestidos com gravatas pretas e vestidos de baile, os convidados comeram canapés de lagosta e o hambúrguer e batatas fritas do McDonald's preferidos de Trump, de acordo com publicações de mídia social e dois participantes que falaram com a Reuters.

Além de Snoop Dogg, a programação de entretenimento contou com a participação dos rappers Rick Ross e Soulja Boy, disseram os participantes.

Uma das muitas celebrações de Washington antes da posse de Trump na segunda-feira, a gala das cripto marca uma reviravolta impressionante para um setor que esteve na mira do governo Biden.

Trump, que não compareceu ao baile de gala, cortejou o dinheiro da campanha das criptomoedas com promessas de ser um "presidente das criptomoedas", e espera-se que na próxima semana emita ordens executivas destinadas a reduzir os obstáculos regulatórios e promover a adoção generalizada de ativos digitais.

"Houve muitos anos sombrios", disse Les Borsai, cofundador do consultor de investimentos em cripto Wave Digital Assets, que veio de Los Angeles. "Se isso significa como será o futuro... Acho que esse é o otimismo que estávamos esperando."

Os brindes incluíam bonés de beisebol vermelhos "Make Bitcoin Great Again" e pins com a bandeira norte-americana com o símbolo da Gemini, patrocinadora do evento e bolsa de criptomoedas fundada por Cameron e Tyler Winklevoss, que apoiaram a campanha de Trump.

Os ingressos se esgotaram, com valor de 2.500 dólares cada para a admissão geral, segundo o site do baile, mas por 100.000 dólares, os pacotes VIP proporcionaram contato direto com o empresário de tecnologia David Sacks, o novo czar de cripto de Trump e mestre de cerimônias da gala, de acordo com os participantes.

Cerca de 1.500 pessoas compareceram.

Vários outros funcionários da nova administração de Trump também estavam presentes, disseram os participantes. Outros patrocinadores incluíram a divisão de ativos digitais da Robinhood, MicroStrategy e Crypto.com, de acordo com o site do evento. Os patrocinadores tiveram coquetéis nomeados em sua homenagem.

Enquanto o setor se divertia, Trump na noite de sexta-feira expandiu seus interesses em criptomoedas, que já incluem a World Liberty Financial, lançando um token digital com a marca de uma imagem de sua tentativa de assassinato em julho.

O preço dessa "moeda meme" estava em torno de 27 dólares na tarde de sábado, dando-lhe uma capitalização de mercado de cerca de US$ 5,5 bilhões, de acordo com a CoinMarketCap.