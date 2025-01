Com 2 de Mbappé, Real Madrid goleia Las Palmas e é o novo líder do Espanhol

O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo (19), ao golear o Las Palmas (14º) no Santiago Bernabéu, depois da derrota do Atlético de Madrid para o Leganés (15º) por 1 a 0 no sábado.

O jogo não começou bem para o time merengue, que saiu atrás no placar depois do gol do português Fábio Silva 28 segundos de bola rolando.

Mas o Real Madrid não estava disposto a desperdiçar a oportunidade e em pouco mais de meia hora já vencia por 3 a 1, depois dos gols de Kylian Mbappé (18' e 36') e Brahim Díaz (33').

No segundo tempo, o brasileiro Rodrygo (57') selou a goleada, a segunda da equipe em três dias (5 a 2 sobre o Celta de Vigo na última quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei), depois da dura derrota para o Barcelona (5 a 2) na decisão da Supercopa da Espanha no domingo passado.

Com esta vitória, o Real Madrid fica no topo da tabela com 46 pontos, dois à frente do Atlético e sete a mais que Barcelona e Athletic Bilbao (4º), que mais cedo bateu o Celta por 2 a 1.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Valladolid 2 - 1

- Sábado:

Girona - Sevilla 1 - 2

Leganés - Atlético de Madrid 1 - 0

Betis - Alavés 1 - 3

Getafe - Barcelona 1 - 1

- Domingo:

Celta Vigo - Athletic Bilbao 1 - 2

Real Madrid - Las Palmas 4 - 1

(14h30) Osasuna - Rayo Vallecano

(17h00) Valencia - Real Sociedad

- Segunda-feira:

(17h00) Villarreal - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 46 20 14 4 2 47 20 27

2. Atlético de Madrid 44 20 13 5 2 34 13 21

3. Barcelona 39 20 12 3 5 52 23 29

4. Athletic Bilbao 39 20 11 6 3 31 18 13

5. Villarreal 30 19 8 6 5 34 31 3

6. Mallorca 30 19 9 3 7 19 21 -2

7. Real Sociedad 28 19 8 4 7 17 13 4

8. Girona 28 20 8 4 8 28 27 1

9. Sevilla 26 20 7 5 8 23 29 -6

10. Rayo Vallecano 25 19 6 7 6 22 22 0

11. Betis 25 20 6 7 7 22 26 -4

12. Osasuna 25 19 6 7 6 23 28 -5

13. Celta Vigo 24 20 7 3 10 29 32 -3

14. Las Palmas 22 20 6 4 10 25 33 -8

15. Leganés 22 20 5 7 8 19 29 -10

16. Getafe 20 20 4 8 8 14 17 -3

17. Alavés 20 20 5 5 10 24 32 -8

18. Espanyol 19 20 5 4 11 19 32 -13

19. Valladolid 15 20 4 3 13 14 39 -25

20. Valencia 13 19 2 7 10 18 29 -11

rsc/dr/cb

© Agence France-Presse