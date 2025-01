Reféns viveram inferno, diz premiê; Hamas elogia resiliência de palestinos

Autoridades de Israel e um porta-voz do Hamas se pronunciaram após o início do acordo de cessar-fogo neste domingo (19) seguido da libertação de três reféns israelenses.

O que aconteceu

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, disse que reféns passaram por um "inferno". "Eu sei, todos nós sabemos, elas passaram por um inferno. Elas estão saindo da escuridão para a luz, da escravidão para a liberdade", afirmou ele, segundo a AFP, durante um telefonema com Gal Hirsch, que é responsável pela questão dos reféns em seu gabinete.

Isaac Herzog, presidente de Israel, afirmou que "nação inteira se alegra" com retorno das reféns. "Enviamos a você e suas famílias um grande abraço. Este é um dia de alegria e conforto, e o início de uma jornada desafiadora de recuperação e cura juntos", escreveu no X.

Porta-voz do Hamas, Abu Obeida, saudou povo de Gaza por "resiliência". Em vídeo publicado no X, Obeida elogiou os combatentes do Hamas que, para ele, lutaram uma batalha determinada contra a invasão terrestre de Israel. "O acordo alcançado poderia ter sido feito há um ano se estivesse alinhado com as ambições do [primeiro-ministro] Netanyahu", ele diz. "Estamos comprometidos com o acordo de cessar-fogo, mas isso depende da adesão do inimigo."

Nossos corações estão com todas as famílias ansiosas e enlutadas cujos entes queridos ainda não retornaram. Não descansaremos ou ficaremos em silêncio até que tragamos de volta todas as nossas irmãs e irmãos do inferno do cativeiro em Gaza —os vivos para suas famílias, e os caídos e assassinados para serem sepultados com dignidade. Isaac Herzog, presidente de Israel, no X

Cessar-fogo e reféns libertadas

Três reféns mantidas pelo Hamas foram libertadas. Decisão faz parte do acordo do cessar-fogo na guerra em Gaza, que começou a valer na manhã deste domingo. Em troca, Israel prepara a libertação de 90 prisioneiros palestinos.

Da esquerda para direita, Romi Gonen, Doron Streinbrecher e Emily Damari, reféns de Israel em Gaza Imagem: Reprodução/Instagram

Romi Gonen, 24, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31, estavam presas havia 471 dias, desde 7 de outubro de 2023. Gonen estava no festival de música que foi invadido pelo Hamas naquele dia. Damari e Steinbrecher foram sequestradas dentro de suas próprias casas em Kfar Aza, no sul de Israel.

Ao todo, 33 reféns israelenses devem ser liberados nesta primeira fase da trégua, que deve durar ao menos seis semanas. Durante esse período, haverá negociações para uma segunda fase, que incluiria a libertação de todos os reféns e estabeleceria as bases para o fim da guerra.

Acordo também inclui um cessar-fogo completo, retirada do Exército israelense de áreas densamente povoadas em Gaza e aumento na ajuda humanitária. Autoridades egípcias preveem que, agora, 600 caminhões contendo mantimentos, remédios e outros itens essenciais possam entrar no território diariamente.