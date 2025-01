Cessar-fogo Hamas-Israel: primeiras reféns são libertadas e caminhões com ajuda entram em Gaza

Três reféns israelenses foram entregues neste domingo (19) à Cruz Vermelha e recepcionadas pelo Exército israelense no primeiro dia de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, enquanto caminhões de ajuda e combustível puderam entrar no enclave palestino.

"As três reféns foram oficialmente entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na Praça Saraya, no bairro de al-Rimal, no oeste da Cidade de Gaza, depois de um membro das equipes do CICV se encontrar com elas e verificar seu estado ", disse um líder do Hamas à AFP.

Pouco depois, o Exército israelense informou ter recepcionado as três mulheres.

Segundo o Fórum das Famílias de Reféns, trata-se da britânica-israelense Emily Damari (28 anos) e da romeno-israelense Doron Steinbrecher (31 anos), capturadas no Kibutz Kfar Aza, e de Romi Gonen (24 anos), sequestrada no festival Nova de música, durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

Elas são as primeiras reféns a serem libertadas, após a entrada em vigor do cessar-fogo, na manhã deste domingo.

Pelo acordo, as hostilidades devem cessar e 33 reféns israelenses devem ser libertados, em uma fase inicial de seis semanas. Três pontos de recepção de reféns foram montados na fronteira de Israel com Gaza, de acordo com um oficial militar.

Em troca, as autoridades israelenses disseram que libertariam cerca de 1.900 palestinos dentro desse prazo, 90 dos quais devem ser libertados até domingo, de acordo com o Hamas, que disse esperar a lista "em breve".

A entrada em vigor do acordo aumenta as esperanças de uma paz duradoura no território palestino, mas Benjamin Netanyahu alertou que se tratava de "um cessar-fogo temporário" e que se reservava "o direito de retomar a guerra, se necessário".

Seu ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, também alertou contra a persistência da "instabilidade regional" se o Hamas, classificado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia, permanecesse no poder em Gaza.

Oposto à trégua, o partido do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir (extrema direita), anunciou que estava deixando a coalizão de Netanyahu, que, no entanto, continua sendo maioria no Parlamento.

Caminhões de ajuda entram em Gaza

Os primeiros caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza minutos após o início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

"Um cessar-fogo finalmente entrou em vigor em Gaza às 11:15 de hoje. Os primeiros caminhões de suprimentos começaram a chegar apenas 15 minutos depois", escreveu Jonathan Whittall, chefe interino da agência humanitária de emergência da ONU (OCHA) para os territórios palestinos ocupados.

"Um esforço enorme foi feito nos últimos dias por parceiros humanitários para carregar e preparar a distribuição de grande ajuda pela Faixa de Gaza", disse Whittall.

Segundo uma autoridade egípcia, "260 caminhões de ajuda e 16 de combustível" entraram pelas passagens de Kerem Shalom, entre Israel e Gaza, e Nitzana, na fronteira entre Egito e Israel.

Jornalistas da AFP no lado egípcio da fronteira viram centenas de caminhões transportando ajuda humanitária na passagem de fronteira de Rafah e ao redor de al-Arish, 50 km a oeste.

Alguns caminhões retornaram vazios após descarregar suas cargas.

A ONU fez um apelo aos países que têm "influência" sobre Israel, o Hamas e as gangues armadas que estão saqueando comboios, que "a usem" para garantir que a ajuda chegue à população.

"Precisamos que países com influência sobre Israel, Hamas e os grupos armados que atacaram nossos caminhões insistam que somos capazes de levar essa ajuda vital para aqueles que precisam", escreveu Tom Fletcher, diretor da OCHA, no X.

De acordo com o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a primeira fase do acordo também inclui a retirada israelense de áreas densamente povoadas em Gaza e um aumento da ajuda humanitária ao território.

Autoridades egípcias disseram que o acordo previa "a entrada de 600 caminhões de ajuda por dia".