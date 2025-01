Brasil derrota EUA e avança à 2ª fase do Mundial de Handebol masculino

19/01/2025 20h02

A equipe brasileira entrou em quadra sob pressão, depois do revés sofrido na última sexta (17), quando foi superada por Portugal por 26 a 30. Hoje só vitória interessava. No primeiro tempo da partida de hoje, a seleção falhou na defesa e atacou menos do que poderia. O Brasil só abriu o placar aos seis minutos, com Rudolph Hackbarth e viu os norte-americanos, sem tradição no handebol, abrirem 4 a 1 de vantagem. Os brasileiros ainda conseguiram reagir e virar o marcador para 6 a 5, mas o rendimento voltou a cair e os EUA foram para o intervalo ganhando da seleção por 12 a 10.

Na segunda etapa, o time comandado pelo técnico Marcus Tatá voltou à quadra com mais velocidade e começou a encaixar os contra-ataques. Com oito minutos de jogo virou o placar e passou a ditar o ritmo do jogo até selar a vitória e classificação. Entre os melhores desepenhos do lado brasileiro, destacaram-se Rudolph, artilheiro da seleção, que anotou hoje oito gols, e Joel com sete gols,

"Precisamos parabenizar os Estados Unidos pelo primeiro tempo. Eles foram muito bem. Acredito que o Brasil sentiu um pouco de ansiedade na primeira parte da partida. Não conseguíamos parar o ataque deles e tivemos muita dificuldade em quadra, principalmente na transição para o ataque", analisou o treinador Marcus Tatá. "No segundo tempo, defendemos melhor. Conseguimos tirar alguns gols de contra-ataque que nos deu a vitória. Foi um resultado muito importante pelas circunstâncias da partida e pela necessidade da vitória para permanecermos na competição sem depender de outros resultados", concluiu o técnico.

O Mundial de Handebol começou com 32 seleções na primeira fase, divididas em oito grupos de quatro equipes cada. Somente as três primeiras colocadas de cada grupo vão para a segunda fase - também em formato de grupos (serão quatro chaves com seis times cada). A partir daí, as duas melhores seleções em cada grupo garantirão vaga nas quartas de final (mata-mata). A decisão do título está programada para 2 de fevereiro, em Oslo (Noruega).