Banco Central Europeu vai debater até onde pode cortar os juros, diz representante

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) está no caminho certo para reduzir a inflação e cortar as taxas de juros, mas precisa refletir profundamente sobre até que ponto e com que rapidez a política monetária deve ser flexibilizada, disse Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, em uma entrevista à mídia publicada neste domingo.

O BCE reduziu as taxas de juros quatro vezes no ano passado e espera-se que outras três ou quatro medidas sejam tomadas este ano, sendo que a primeira delas ocorrerá em 30 de janeiro, uma vez que a inflação, de 2,4% em dezembro, foi vista voltando à sua meta de 2% no meio do ano.

No entanto, o debate interno sobre o quanto o BCE deve avançar na redução de sua taxa de depósito de 3% tem se intensificado nas últimas semanas, especialmente devido à incerteza criada pelas propostas de barreiras comerciais do novo governo dos EUA.

“Estamos no caminho certo e esperamos voltar à nossa meta de inflação de 2% este ano”, disse Schnabel neste domingo, segundo o site financeiro alemão Finanztip. “Se esse for o caso, provavelmente poderemos reduzir ainda mais as taxas de juros.”

“No entanto, após os cortes acentuados nas taxas de juros nos últimos meses, estamos nos aproximando cada vez mais do ponto em que precisamos examinar mais de perto se e quanto mais podemos cortar as taxas de juros”, disse Schnabel, uma conservadora declarada.