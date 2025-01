Ataque aéreo da junta militar de Mianmar mata 28 pessoas, incluindo 9 crianças

Um ataque aéreo da junta militar de Mianmar matou 28 pessoas, incluindo nove crianças, e feriu outras 25 em uma área de detenção temporária no estado de Rajin, no oeste do país, informou um grupo armado da minoria étnica neste domingo (19).

O Exército de Arakan (AA) está envolvido em uma luta feroz com os militares por Rajin, onde tomou o controle de grandes áreas de território no ano passado, isolando quase completamente a capital do estado, Sittwe.

O conflito em Rajin é um elemento do caos sangrento que assola Mianmar desde que o exército derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi em um golpe de Estado em 2021, desencadeando uma revolta armada generalizada.

O AA postou no Telegram que um jato militar bombardeou uma área de detenção no município de Mrauk-U por volta das 10h15 GMT (07h15 no horário de Brasília) no sábado, onde familiares de soldados da junta estavam detidos pelo AA.

Nove crianças estavam entre os mortos, incluindo uma de dois anos, informou o AA. As outras vítimas fatais eram mulheres, segundo a lista de vítimas publicada pela mesma fonte.

A AFP tentou entrar em contato com a junta para obter comentários sobre o incidente, mas não obteve sucesso.

