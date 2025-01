Assessor de vereadora Vera Lins é morto a tiros em frente a hotel no RJ

Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, empresário e assessor da vereadora Vera Lins (PP-RJ), foi encontrado morto na madrugada deste domingo (19) na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Crime aconteceu na Avenida Lúcio Costa, em frente ao hotel Wyndham. Marcelo e a família estavam hospedados no local.

Ele foi atingido por disparos e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirma, em nota, que a área foi isolada e a Delegacia de Homicídios, acionada.

Ainda de acordo com a PM, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. No entanto, de acordo com o jornal O Globo, a morte teria acontecido depois de uma discussão entre o empresário e o suspeito, que teria estacionado seu carro em frente ao hotel de forma irregular.

Investigação está em andamento. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil declara que "diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".

Era conhecido como "Marcelo dos Brinquedos". Além de assessor da vereadora Vera Lins, ele tinha uma loja de brinquedos em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro.