Após reportagem do UOL, PSOL pede investigação de empresa fundada por Nunes

Representantes do PSOL formalizaram neste domingo (19) um pedido de investigação a Nikkey Controle de Pragas e Serviços Técnicos, empresa de familiares de Ricardo Nunes (MDB), ao MPC-SP (Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo).

O que aconteceu

Representação cita reportagem do UOL. Assinado pelas parlamentares Sâmia Bomfim, Luana Alves e Monica Seixas, o documento cita a reportagem do UOL que detalha o aumento do valor de contratos da companhia com a Prefeitura de São Paulo.

Empresa tem familiares do prefeito como sócios. Entre 2023 e 2024, a Nikkey recebeu R$ 5,73 milhões do governo estadual, um valor quase seis vezes superior aos R$ 959,4 mil recebidos entre 2021 e 2022, segundo apurou o UOL.

Aumento coincide com início da gestão Nunes. O prefeito assumiu o posto em maio de 2021 e foi reeleito no ano passado. Antes de 2021, os pagamentos anuais à empresa não ultrapassaram R$ 35 mil.

Nunes é fundador. A Nikkey foi fundada pelo próprio Ricardo Nunes e atualmente é administrada por seu filho, Ricardo Luís Reis Nunes Filho, e sua nora, Amanda Karoline Zillig Nunes.

Documento pede que possíveis irregularidades sejam apuradas. A representação apresentada ao MPC-SP pede que sejam investigadas possíveis irregularidades nos processos licitatórios e nos instrumentos de prestação de serviços firmados entre o governo e a Nikkey.

Parlamentares citam Constituição. As representantes do PSOL argumentam que a administração pública deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme estabelecido na Constituição Federal.

Documento fala em nepotismo. Elas também levantam a possibilidade de nepotismo ou conflito de interesses, dada a relação familiar entre os sócios da empresa e o prefeito de São Paulo. A representação destaca, ainda, o Decreto nº 68.829, de 4 de setembro de 2024, que proíbe o nepotismo na administração pública estadual

MPC deve investigar acusações. A pasta deve analisar o pedido e, se cabível, investigar os instrumentos de prestação de serviços firmados entre o governo e a Nikkey, verificando a ocorrência de possíveis irregularidades e ilegalidades.