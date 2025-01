O republicano Donald Trump prometeu neste domingo (19) agir com "uma rapidez e força históricas" assim que, na segunda-feira, tomar posse como presidente dos Estados Unidos.

"A partir de amanhã, agirei com uma rapidez e força históricas e solucionarei cada uma das crises que nosso país enfrenta. Precisamos fazer isso", disse Trump diante da multidão reunida no Capital One Arena de Washington.

