Após recuo do governo, Hilton lança vídeo sobre Pix com estética de Nikolas

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) publicou um vídeo neste sábado (18) sobre a medida do governo Lula (PT), revogada no último dia 15, que alterava regras de fiscalização sobre transações financeiras com o Pix. A gravação tem estética semelhante à de um vídeo de Nikolas Ferreira (PL-MG) a respeito do mesmo tema divulgado no dia 14 e faz críticas indiretas ao deputado federal.

O que aconteceu

Hilton defendeu a medida revogada pelo governo nesta semana. Sem citar nomes, a deputada acusa a extrema direita de mentir à população sobre a resolução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que alterava o monitoramento de movimentações com o Pix a partir de R$ 5.000. "O governo Lula nunca defendeu a taxação do Pix", diz Hilton.

A deputada ataca Nikolas e outras figuras de direita. Ela afirma que "estão querendo que você acredite em algo que nunca existiu", em referência ao vídeo do deputado. Na publicação feita no dia 14, Nikolas lançou dúvidas sobre as intenções do governo: "O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser", afirmou.

Hilton insinua que os opositores de Lula querem blindar sonegadores. Em um trecho do vídeo, ela afirma que a intenção do governo era coibir fraudes milionárias ao Fisco e acusa a oposição de ser contra a ideia. "Talvez seja isso que a extrema direita quer esconder. Talvez esses sejam os medos da extrema direita. E por isso usa você como mecanismo para se proteger", diz.

Governo editou uma nova resolução para reforçar que o Pix não será taxado. A Medida Provisória, publicada na última quinta (16), equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro vivo, com o objetivo de evitar que os comércios cobrem taxas diferentes para os valores digitais ou em espécie.

A parlamentar do PSOL aproveitou para reforçar a campanha contra a escala 6x1. Ela afirma no vídeo que a oposição quer proteger "aqueles que querem que você tenha jornadas exaustivas de trabalho, que não tenha direito ao descanso". A deputada lidera uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que busca acabar com a escala de trabalho 6x1. A proposta já alcançou o número mínimo de assinaturas para ser protocolada, mas ainda não começou a tramitar na Câmara.