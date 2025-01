TikTok x EUA: Trump pode contrariar Suprema Corte e dar mais 90 dias ao app

A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou uma lei que bloqueia o funcionamento do TikTok no país a partir de domingo (19). Contudo, o presidente eleito Donald Trump disse que está pensando em reverter esse cenário já em seu primeiro dia de novo mandado, segunda-feira (20).

O que aconteceu

Trump disse em entrevista à TV nos EUA que vai aumentar o prazo da permanência do aplicativo no país. Em conversa com jornalista da NBC News por telefone, o presidente eleito disse: "[Aumentar o prazo de funcionamento do app] acho que certamente é uma opção para analisarmos. Uma extensão de 90 dias provavelmente acontecerá, porque é apropriado. Temos que ser cuidadosos porque é uma situação muito grande."

Ele prometeu uma resposta rápida. Ainda na entrevista, Trump afirmou que, se de fato decidir que esse prazo precisa mudar, deve anunciar ainda na segunda (20).

Trump pode revogar a decisão da Suprema Corte e aumentar o prazo de funcionamento do aplicativo. Pela lei, o presidente pode tomar essa decisão se garantir ao Congresso três fatos: de que existe um caminho para a venda do aplicativo [a proposta dos EUA é que ele seja vendido para uma empresa não chinesa], de que há progresso para que isso ocorra; e de que há acordos jurídicos que tornam a venda viável em um período de três meses.

Lei contra aplicativo foi assinada em abril de 2024 por Joe Biden. Mas Trump já se posicionava contra o TikTok durante seu primeiro mandado, quando assinou um decreto-lei contra e ele e o aplicativo de mensagem chinês WeChat com o intuito de bloqueá-los no país.

CEO do TikTok fez um vídeo na plataforma elogiando Trump. Na postagem, Shou Chew agradecia o novo presidente dos Estados Unidos pela sua abertura ao diálogo. Chew estará presente na posse em Washington na segunda (20), junto com outros executivos do setor de tecnologia.