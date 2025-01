Nuvem em formato de 'tornado' assusta moradores do interior de SP

Uma "nuvem gigante", com formato semelhante ao de um tornado, assustou moradores do interior de São Paulo na tarde de ontem (17). De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, o fenômeno, conhecido como supercélula, atingiu a zona rural de Sorocaba.

O que aconteceu

Fenômeno raro cobriu o céu de Sorocaba, no interior de São Paulo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma "nuvem gigante" se aproximando da cidade, com uma forte tempestade. Fenômeno também foi visto de outras cidades, como Vinhedo e Boituva.

Nuvem é chamada de supercélula, segundo meteorologista da Defesa Civil. Fenômeno ocorre quando há na superfície uma situação de mais calor, com muita umidade disponível. Isso serve como a energia necessária para alimentar esse sistema. Assim, surge uma corrente de ar que fica girando no interior da nuvem, resultando no efeito visual que se observa nas imagens.

No Instagram, Defesa Civil informou que fenômeno atingiu zona rural de Sorocaba. Órgão explicou que tempestade geralmente tem a duração de algumas horas. De acordo com eles, não houve ocorrências graves.

Fenômeno já foi registrado no Brasil, em 2021. Moradores de Corguinho (MS) gravaram nuvens características de uma supercélula. Na ocasião, o meteorologista Bruno Mirante, do CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) explicou ao UOL que a supercélula pode ser visualmente bonita, mas é perigosa.

É uma tempestade. Você tem uma nuvem mais fraca de chuva, só que, às vezes, essa nuvem se desenvolve mais intensamente e ela fica muito grande. Ela produz um evento intenso e causa mais prejuízo à população. Bruno Mirante, meteorologista

Nas redes sociais, moradores de cidades do interior de São Paulo relatam o ocorrido. "Foi assustador", escreveu uma das internautas na publicação da Defesa Civil. "Era lindo e assustador", disse outra.