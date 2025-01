Bombeiros alertam para risco de deslizamentos após chuva em SC

A Defesa Civil e os bombeiros fizeram um alerta neste sábado (18) para deslizamento de terra em Santa Catarina após fortes chuvas atingirem o estado na quinta-feira (16). O aviso vale para a Grande Florianópolis e a região do litoral norte.

O que aconteceu

Alerta de deslizamento de terra ocorre depois de um temporal atingir o estado na quinta. Os municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Governador Celso Ramos e Tijucas decretaram estado de emergência. O litoral norte e a Grande Florianópolis são as regiões mais afetadas pelas enchentes e enxurradas que atingiram o estado.

Uma pessoa morreu, 320 estão desabrigados e 995 desalojados. Ainda de acordo com a Defesa Civil, são 13 municípios em situação de emergência no momento: Camboriú, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Porto Belo, Ilhota, Balneário Camboriú, São José

Palhoça, Governador Celso Ramos, Itapema, São Pedro de Alcântara, Gaspar.

Defesa Civil e bombeiros pedem que população em áreas de risco fique em alerta. De acordo com CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), saturação do solo, combinada com a previsão de novas chuvas nos próximos dias, aumenta significativamente o risco de deslizamentos.

Quartel dos bombeiros desaba; 4 cidades declaram emergência Imagem: Reprodução/Redes sociais

Recomendamos que as pessoas que vivem em encostas ou áreas já afetadas pelas chuvas fiquem atentas a sinais de perigo, como trincas no solo ou movimentação de terra. Caso percebam qualquer indício de risco, é fundamental buscar imediatamente um local seguro. Zevir Aníbal Cipriano Júnior, tenente-coronel

Equipes dos bombeiros foram posicionadas para dar auxílio em caso de deslizamentos. Embora a expectativa seja de que o quadro não se agrave, as equipes seguem monitorando as condições climáticas e trabalhando em sintonia com a Defesa Civil para agir rapidamente, se for necessário.

Em Balneário Camboriú, Camboriú e Tijucas, no litoral norte de Santa Catarina, o acumulado do volume da chuva já ultrapassou os 180 mm — inicialmente era projetado um volume de 39 mm. De acordo com central de monitoramento do governo estadual, já choveu 70% do esperado para todo o mês na região.