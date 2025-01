Rio de Janeiro registra 41,5ºC no sábado, a maior temperatura de 2025

Do UOL, no Rio

O Rio de Janeiro registrou neste sábado (18) sua temperatura mais alta do ano: 41,5ºC, segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura. O dado foi registrado na estação Irajá, zona norte da cidade, às 14h.

O que aconteceu

Vai dar praia. O sábado foi de sol durante toda a manhã e tarde. As praias da zona sul da capital ficaram lotadas. E a previsão é a de que permaneçam cheias, porque este é um fim de semana de feriado prolongado: segunda-feira (20) é o dia do aniversário da cidade.

Início da noite. O sol baixou, mas a sensação de calor, não. O início da noite chegou com o céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A cidade chegou ao "Nível de Calor 3", quando os índices de temperatura estão entre 36ºC e 40ºCm com previsão de permanência por, pelo menos, três dias consecutivos.

Calor até o fim do feriado. O Centro de Operações do Rio informou que as temperaturas seguem altas na cidade no domingo e na segunda-feira: "O calor e a umidade relativa do ar alta seguem influenciando o tempo nos próximos dias".

Pancadas de chuva. No domingo, os termômetros devem variar entre 23°C e 40°C. Na segunda-feira, entre 24°C e 40°C. Para ambos os dias, há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite.