Quênia envia 217 policiais adicionais ao Haiti

O Quênia anunciou, neste sábado (18), o envio de um novo contingente de 217 policiais para uma missão multinacional de apoio à segurança no Haiti, um país pobre do Caribe que enfrenta a violência endêmica das gangues armadas.

"Os 217 policiais reforçarão o primeiro grupo de 400 policiais que foram enviados no ano passado ao país caribenho para restaurar a paz", disse o ministro do Interior do Quênia, Kipchumba Murkomen, em um comunicado.

A violência das gangues, que controlam 85% da capital, segundo a ONU, não parece ter diminuído desde a chegada da Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MMAS), afiliada à ONU, em junho passado.

"A missão liderada pelo Quênia fez um progresso tremendo na redução da violência das gangues, recebendo elogios a nível global, inclusive das administrações americanas, a que está de saída e que está para entrar", disse Kipchumba Murkomen, dois dias antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

O ministro também publicou fotos de policiais em uniforme militar dentro de um avião.

Pelo menos 5.601 pessoas morreram no Haiti no ano passado em consequência da violência das gangues, 1.000 a mais do que em 2023, de acordo com a ONU.

str-jcp/mba/mab/eg/aa

© Agence France-Presse