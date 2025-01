Presidente sul-coreano afastado comparece à audiência para tentar "recuperar honra"

O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, compareceu neste sábado (18) a uma audiência sobre o pedido de extensão de sua prisão, em um tribunal de Seul. Os juízes devem anunciar até domingo (19) se prolongarão por mais 20 dias a detenção do líder conservador acusado de rebelião, um crime passível de prisão perpétua ou até pena de morte no país.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o presidente afastado falou durante cerca de 40 minutos para "recuperar sua honra". O líder conservador "explicou e respondeu detalhadamente os fatos, provas e questões jurídicas", afirmou seu advogado, Yoon Kab-keun, após a audiência.

Fora do tribunal, uma multidão - mais de 10 mil pessoas - se reuniu para apoiar Yoon, exibindo cartazes com a mensagem "liberem o presidente". A polícia prendeu 16 manifestantes que tentaram entrar à força no local.

A audiência durou cerca de cinco horas e o presidente afastado deixou o tribunal em um veículo do Ministério da Justiça, em direção à prisão onde está detido desde quarta-feira (15).

Logo depois, o Escritório de Investigações sobre a Corrupção afirmou em comunicado que dois veículos transportando membros de sua equipe foram atacados por partidários de Yoon.

O tribunal deve agora decidir se liberta ou se estende a prisão do líder conservador em cerca de 20 dias. A previsão é que a decisão seja anunciada até domingo (19).

Crise na Coreia do Sul

Yoon Suk Yeol é acusado de ter provocado uma grave crise na Coreia do Sul ao decretar uma lei marcial em dezembro. O objetivo, segundo ele, era proteger o país "de forças comunistas norte-coreanas" e "de elementos hostis ao Estado".

A permanência do presidente afastado na prisão permitiria aos procuradores oficializar uma acusação por insurreição. Caso o mandado de prisão for emitido, "Yoon não poderá voltar para casa durante um longo período", avalia o analista político Park Sang-byung. Outros especialistas em política sul-coreana acreditam que as chances de que o presidente afastado seja libertado são mínimas.

No último 14 de dezembro, a Assembleia de Deputados do país adotou uma moção de destituição contra o líder conservador, suspendendo-o de suas funções. No entanto, até que a Corte Constitucional valide o impeachment, Yoon Suk Yeol continua sendo oficialmente o presidente da Coreia do Sul. Neste processo paralelo às investigações, a jurisdição tem o prazo de meados de junho para destitui-lo ou restabelecer suas funções.

(Com informações da AFP)