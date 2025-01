Os nigerianos da Oriental Brothers International Band e seus mais de 50 anos de carreira

Eles se encontraram em 1970 e são os reis do "igbo highlife", estilo musical originário do sudeste da Nigéria. Apesar de a formação do grupo ter evoluído ao longo desses últimos 50 anos, a Oriental Brothers International Band segue firme e forte na estrada, com um álbum recentemente lançado por uma gravadora colombiana.

Em termos de longevidade, a Oriental Brothers International Band rivaliza com os Rolling Stones. Mas no quesito história, o percurso dos músicos deste mítico grupo nigeriano é mais denso, tendo se reunido após a guerra civil no país, no final dos anos 1960.

A luta e resiliência da banda falou mais alto, com uma fama de atravessou um oceano, indo parar na América do Sul. Os nigerianos lançaram recentemente um novo álbum, "Onye Rie Ibe Ya Erie", pela gravadora colombiana Palenque Records - um trabalho que não passou despercebido pela Programação Musical da RFI.

