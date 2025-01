Medo de congelamento: Reagan também teve sua posse a portas fechadas

Do UOL, em São Paulo

Com temperatura mínima prevista de -11ºC e máxima de -4ºC na segunda-feira (20), a posse de Donald Trump deve acontecer a portas fechadas em Washington. Ele não será o primeiro presidente a tomar a decisão. Em 1985, os Reagan ficaram decepcionados, mas não puderam realizar a posse ao ar livre por risco de congelamento.

O que aconteceu

Em 1985, o frio excessivo foi inesperado e a porta-voz da Casa Branca deu a notícia para a mídia dois dias antes da posse. O arquivo com a transcrição do comunicado está na Biblioteca e Museu Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia.

O medo era de que partes do corpo congelassem. A previsão era que os termômetros marcassem -14ºC. "É uma questão de segurança da saúde, que poderia causar problemas sérios nos participantes. A equipe médica avisou que áreas expostas do corpo podem congelar em menos de cinco minutos", dizia o comunicado.

Especulou-se que a preocupação era com a saúde de Reagan, que tinha quase 74 anos. Mas a porta-voz da Casa Branca esclareceu que o presidente estava preocupado com quem veria a parada, que poderia durar mais de quatro horas, e com a primeira-dama.

"Eles não tinham outra escolha", explicou a Casa Branca. Boatos que os Reagan ficaram muito decepcionado, mas sem opções seguras para seguir as tradições ao ar livre.

Temperaturas abaixo de zero também são esperadas em posse de Trump. O presidente eleito Donald Trump decidiu fazer o juramento de posse na Rotunda do Capitólio na segunda-feira (20).

Idade de Trump foi comparada à de Reagan. Reagan tinha quase 74 anos quando tomou posse de portas fechadas —e especulou-se que a decisão se devia a preocupações com sua idade. Trump fez 78 anos em junho e se tornará a pessoa mais velha a iniciar um mandato presidencial.