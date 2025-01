Liverpool desencanta no fim e vence Brentford no Campeonato Inglês

Depois de dois empates, o Liverpool, líder do Campeonato Inglês, venceu o Brentford por 2 a 0 neste sábado (18), pela 22ª rodada, com dois gols de Darwin Núñez nos acréscimos.

Letal dentro da área, Núñez começou no banco de reservas e entrou em campo no segundo tempo para melhorar a pontaria dos 'Reds', que tiveram 37 finalizações na partida.

O uruguaio marcou duas vezes em dois minutos (90'+1 e 90'+3), após o tempo regulamentar.

Com esta vitória, o Liverpool soma 50 pontos na tabela, sete a mais que o Arsenal (2º), que ainda enfrenta neste sábado o Aston Villa (8º).

Além disso, os 'Reds' têm um jogo a menos, que será disputado no dia 12 de fevereiro, contra o Everton (16º), em Goodison Park.

O time do técnico Arne Slot se recupera depois de dois empates, contra Manchester United (2 a 2) e Nottingham Forest (1 a 1).

Entre os demais jogos disputados neste sábado, destaque para a goleada do Bournemouth (6º) por 4 a 1 sobre o Newcastle (4º), que vinha de seis vitórias consecutivas no campeonato, com direito a hat-trick do holandês Justin Kluivert.

Por sua vez, o surpreendente Bournemouth não perde um jogo desde o dia 23 de novembro do ano passado, quando foi derrotado em casa pelo Brighton (2 a 1), na 12ª rodada.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Bournemouth 1 - 4

Brentford - Liverpool 0 - 2

Leicester - Fulham 0 - 2

West Ham - Crystal Palace 0 - 2

(14h30) Arsenal - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) Manchester United - Brighton

Everton - Tottenham

Nottingham - Southampton

(13h30) Ipswich Town - Manchester City

- Segunda-feira:

(17h00) Chelsea - Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 50 21 15 5 1 50 20 30

2. Arsenal 43 21 12 7 2 41 19 22

3. Nottingham 41 21 12 5 4 30 20 10

4. Newcastle 38 22 11 5 6 38 26 12

5. Chelsea 37 21 10 7 4 41 26 15

6. Bournemouth 37 22 10 7 5 36 26 10

7. Manchester City 35 21 10 5 6 38 29 9

8. Aston Villa 35 21 10 5 6 31 32 -1

9. Fulham 33 22 8 9 5 34 30 4

10. Brighton 31 21 7 10 4 32 29 3

11. Brentford 28 22 8 4 10 40 39 1

12. Crystal Palace 27 22 6 9 7 25 28 -3

13. Manchester United 26 21 7 5 9 26 29 -3

14. West Ham 26 22 7 5 10 27 43 -16

15. Tottenham 24 21 7 3 11 43 32 11

16. Everton 17 20 3 8 9 15 26 -11

17. Wolverhampton 16 21 4 4 13 31 48 -17

18. Ipswich Town 16 21 3 7 11 20 37 -17

19. Leicester 14 22 3 5 14 23 48 -25

20. Southampton 6 21 1 3 17 13 47 -34

jta/pm/dr/cb

© Agence France-Presse