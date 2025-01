Escada de prédio atingido por enchentes desaba na Espanha e deixa um morto

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois que uma escada na garagem de um prédio, afetado pelas enchentes de outubro, desabou, informaram os serviços de emergência da região de Valência, no sudeste do país, neste sábado (18).

"Uma pessoa morreu e outra ficou ferida" no "desabamento de uma escada em uma garagem" na cidade valenciana de Benetússer, indicaram os serviços de emergência na rede social X.

O morto e o ferido faziam parte de uma equipe de limpeza de uma empresa contratada que trabalhava na garagem do prédio, que foi danificado durante as enchentes de 29 de outubro, informou a Prefeitura de Benetússer em um comunicado.

"O desabamento da estrutura da escada que dá acesso à garagem foi a causa do acidente e, de acordo com os primeiros laudos técnicos após o ocorrido, a estrutura do edifício não foi afetada e a evacuação do edifício não foi necessária", acrescentou a declaração.

As enchentes causadas pelas chuvas torrenciais deixaram 232 mortos, quase todos na região de Valência, e causaram danos significativos em quase 80 cidades, deixando vários estragos, incluindo muitas garagens inundadas.

Os trabalhos de limpeza ainda estão em andamento nas áreas mais afetadas, como Benetússer.

du/eg/aa

