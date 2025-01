Fundo estatal espanhol propõe substituir CEO da Telefônica

MADRI (Reuters) - O fundo de investimentos estatal espanhol Sepi propôs substituir o presidente executivo da Telefônica, José María Álvarez-Pallete, que lidera a empresa desde 2016, disse à Reuters neste sábado uma fonte com conhecimento do assunto.

O candidato para substituir Álvarez-Pallete é Marc Murtra, atualmente o presidente executivo da empresa de defesa Indra, cujo maior acionista é o Sepi, segundo a fonte.

A mudança será decidida em uma reunião do conselho que será realizada o mais rápido possível, de acordo com outra fonte. Os acionistas precisariam ratificar qualquer decisão do conselho em uma assembleia-geral.

Com Murtra, a Indra, da qual o governo espanhol tem 28% de participação, focou em seus negócios aeroespacial e de defesa para se beneficiar dos orçamentos militares maiores de países europeus, após tensões mundiais elevadas.