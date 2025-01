Forças de imigração de Trump terão como alvo várias cidades, diz "czar da fronteira"

WASHINGTON (Reuters) - O novo "czar da fronteira" do presidente eleito Donald Trump, Tom Homan, disse no sábado que as operações direcionadas para deter os imigrantes que estão nos EUA ilegalmente começarão na próxima semana e indicou que envolverão várias cidades.

Perguntado pela Fox News se incursões de deportação seriam lançadas em várias cidades, incluindo Chicago, Homan disse: "Eu não as classificaria como incursões. Haverá operações de fiscalização direcionadas".

Uma fonte disse à Reuters na sexta-feira que Nova York e Miami seriam o alvo. O Wall Street Journal informou anteriormente que o Departamento de Imigração e Alfândega realizaria uma operação de uma semana em Chicago com centenas de agentes.

Homan, ex-diretor interino do ICE, disse que a agência estava planejando suas operações cuidadosamente.

Perguntado sobre quando os voos das deportações em massa prometidas por Trump começariam na próxima semana, Homan não foi específico.

"Temos mais de 700.000 estrangeiros ilegais nos Estados Unidos com ordens finais de remoção. O presidente Trump tem sido claro desde o primeiro dia... ele vai proteger a fronteira e vai realizar a operação de deportação."