Flórida ganha relevância inédita com volta de Donald Trump ao poder

Às vésperas do retorno de Donald Trump ao poder, o assunto é destaque das revistas semanais francesas. "A volta do detonador", diz L'Express. "Como resistir ao tecno imperialismo de Trump?", pergunta Nouvel Obs. "Groenlândia no centro das manobras trumpistas", analisa Le Point.

A revista L'Express constata que a área geográfica do poder nos Estados Unidos mudou de Washington para a Flórida, mais exatamente para Mar-a-Lago, residência-resort-campo de golfe de Donald Trump.

"Como na corte de Versalhes é um desfile sem fim de personalidades que vêm cortejar, pedir um emprego, um favor ou apenas pavonear. " O "centro do universo", como o próprio Trump qualificou sua casa, com a modéstia de sempre. As personalidades desfilam por Mar-a-Lago todos os dias: Musk, Zuckerberg, Bezos, Meloni, Trudeau... "Todos querem ser meu amigo", vangloriou-se Trump em uma entrevista coletiva.

A Flórida, terceiro maior Estado americano, deverá ter um destaque especial durante Trump 2.0, também pela representação que terá no primeiro escalão, com políticos como Marco Rubio no cargo de secretário de Estado e outros em cargos-chave da administração.

Os sete pilares

A revista Nouvel Obs destrincha as sete famílias da oligarquia trumpista, ou seja, os sete alicerces sobre os quais o magnata se apoia. Em primeiro lugar, os chefões da tecnologia. Ontem inimigos, hoje comparsas, começando por Elon Musk e mais, recentemente, Mark Zuckerberg.

No pelotão de frente, também se acotovelam Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon) e Sam Altman (OpenAI). Há também os grupos de extrema direita que gravitam em torno do novo presidente, as grandes fortunas, o fiel clã familiar, os conspiradores, os negacionistas do clima e influencers com podcasts.

Groenlândia

Já Le Point analisa as intenções nefastas de Trump em relação à Groenlândia, região autônoma do reino da Dinamarca. Seu filho Donald Trump Jr. desembarcou no começo do ano em Nuuk, capital da Groenlândia, como se fosse uma visita casual, mas, na verdade, foi mais um reconhecimento de território, minuciosamente preparado. Representantes do governo da Groenlândia ou da Dinamarca não estavam entre os que foram receber o filho do magnata.

A visita reavivou mágoas internas contra as autoridades dinamarquesas, como uma impiedosa campanha de esterilização forçada imposta a mulheres da Groenlândia nas décadas de 1960 e 1970. A questão da independência voltou à tona.

"Uma agenda onde se misturam interesses econômicos e geoestratégicos", explica a revista. Além de ser um braço geográfico em potencial, o subsolo da Groenlândia é repleto de tesouros minerais, com ouro, níquel, ferro, petróleo etc.

O interesse dos americanos pela Groenlândia é antigo. Já em 1867, eles já tentaram comprar a ilha. "Depois da Segunda Guerra Mundial, o presidente Truman ofereceu US$ 1,6 bilhão à Dinamarca, que se fingiu de surda". Em 2019, Trump relançou a ideia de compra do território. "Será que ele consegue em 2025?", questiona Le Point.