Explosão de caminhão-tanque com combustível mata 60 pessoas na Nigéria

Pelo menos 60 pessoas morreram e outras ficaram feridas no norte da Nigéria neste sábado quando um caminhão-tanque com gasolina capotou, derramou combustível e acabou explodindo, segundo os Corpos de Segurança das Estradas Federais (FRSC, na sigla em inglês).

O acidente no Estado de Niger aconteceu depois de uma explosão similar no Estado de Jigawa, em outubro, que matou 147 pessoas, uma das piores tragédias dessa natureza no país mais populoso da África.

Kumar Tsukwam, comandante de setor dos Corpos para o Estado de Niger, disse que a maioria das vítimas foram moradores locais empobrecidos que correram para recolher a gasolina derramada após o caminhão capotar.

"Uma grande multidão de pessoas se reuniu para pegar combustível, apesar das tentativas de impedi-los", afirmou Tsukwam, em um comunicado. "De repente, o caminhão-tanque explodiu e pegou fogo, atingindo outro caminhão-tanque. Até agora, 60 corpos foram recuperados no local".

Segundo Tsukwam, os bombeiros conseguiram apagar o incêndio.