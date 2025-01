Chefe do Hezbollah diz que acordo de cessar-fogo em Gaza mostra "persistência da resistência" contra Israel

CAIRO (Reuters) - O chefe do Hezbollah, Naim Qassem, parabenizou os palestinos neste sábado pelo acordo de cessar-fogo em Gaza, dizendo em um discurso que ele provava a “persistência da resistência” contra Israel.

Os comentários foram os primeiros em público do líder do grupo militantes do Líbano, apoiado pelo Irã, desde que Israel e Hamas fecharam o acordo na última quarta-feira.

“O acordo, idêntico ao que foi proposto em maio de 2024, prova a persistência dos grupos de resistência, que conseguiram o que queriam, enquanto Israel não foi capaz de conseguir o que procurava”, disse.

Israel e Hezbollah firmaram um cessar-fogo em um conflito paralelo à guerra em Gaza em novembro.

Esse cessar-fogo, mediado por Estados Unidos e França, exige que as forças israelense s se retirem do sul do Líbano em 60 dias e que o Hezbollah remova seus combatentes e armas da mesma região. Desde então, os dois lados trocaram acusações de violações do cessar-fogo.

“Não teste nossa paciência e peço que o Estado libanês lide com firmeza com essas violações que já passaram de 100”, disse Qassem.