Cessar-fogo em Gaza começa na manhã de domingo, diz mediador

Principal mediador do acordo entre Israel e Hamas diz que início da trégua será mais cedo do que anunciado anteriormente. Anúncio ocorre horas após aprovação do pacto pelo governo de Benjamin Netanyahu.

O Catar, principal mediador do acordo entre Israel e o Hamas, informou neste sábado (18/01) que o cessar-fogo na Faixa de Gaza entrará em vigor neste domingo, às 8h30 locais, horas antes do que havia sido anunciado anteriormente. O anúncio ocorreu depois que o governo de Israel votou pela aprovação do acordo de trégua e libertação de reféns e prisioneiros.

"Conforme coordenado pelas partes do acordo e pelos mediadores, o cessar-fogo na Faixa de Gaza começará às 8h30 do domingo, 19 de janeiro, horário local de Gaza", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, em uma mensagem na rede social X.

"Aconselhamos os residentes a tomar precauções, ter o máximo de cautela e aguardar as instruções das autoridades", acrescentou.

As autoridades do Catar, que anunciaram a concretização do pacto, haviam dito anteriormente que o cessar-fogo entraria em vigor mais tarde, "no domingo, 19 de janeiro, às 12h15", sem especificar se esse era o horário de Gaza ou do Catar.

Mais de 100 mortos após anúncio do acordo

O Catar e os Estados Unidos, que mediaram o acordo junto com o Egito, o anunciaram o pacto na quarta-feira e disseram que ele entraria em vigor no domingo.

Após esse anúncio, o bombardeio israelense no território matou pelo menos 113 pessoas, informou a agência de resgate da defesa civil de Gaza na sexta-feira, depois que os militares de Israel informaram ter atingido cerca de 50 alvos em 24 horas.

No sábado, fotos da agência de notícias AFP mostraram palestinos na cidade de Khan Yunis, no sul do país, lamentando quatro membros de uma família mortos em outro ataque israelense.

Explosões foram ouvidas sobre Jerusalém na manhã de sábado, depois que sirenes de alerta tocaram e os militares disseram que um projétil havia sido lançado do Iêmen, cujos rebeldes apoiados pelo Irã dizem apoiar os palestinos.

Primeira fase de 42 dias

Em sua primeira fase, que durará 42 dias, o Hamas libertará um total de 33 reféns israelenses em troca da libertação, pelo Estado judeu, de centenas de prisioneiros palestinos em Israel, e o sinal verde será dado para a entrada de ajuda humanitária e combustível em toda a Faixa de Gaza e para a reabilitação de hospitais.

No decorrer dessas ações, as partes definirão os detalhes de uma segunda e terceira fases.

O primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman, disse na sexta-feira que os mediadores e fiadores do acordo tentarão implementar tudo o que foi acordado na primeira fase e que será possível chegar a um acordo sobre a segunda fase para que esta seja a fase final e a guerra possa ser encerrada.

Fontes de segurança egípcias disseram à agência de notícias EFE no Cairo que o Egito e seus parceiros na obtenção de um cessar-fogo em Gaza finalizaram os preparativos para a implementação das disposições do pacto, em especial a formação de uma sala de operações conjunta para monitorar a implementação.

Esse é o primeiro acordo de cessação de hostilidades entre Israel e o Hamas desde a trégua de uma semana em novembro de 2023.

Em pouco mais de 15 meses de guerra no enclave palestino, mais de 47.800 pessoas foram mortas e quase 90% da população de Gaza foi forçada a fugir de suas casas.