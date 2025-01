Bloco, samba e praia: 10 hospedagens a partir de R$ 320 no Carnaval carioca

Em 2024, entre blocos e desfiles de escolas de samba, cerca de 8 milhões de pessoas curtiram o carnaval no Rio de Janeiro - e não deve ser diferente este ano. Desde 5 de janeiro, quando mais de trinta blocos reuniram-se no Centro para a abertura do "carnaval não oficial" da cidade, a festa já tomou conta das ruas cariocas.

A programação completa dos cortejos ainda não foi anunciada, mas pelo exemplo de anos anteriores é certo que haverá bandas e desfiles em todas as regiões da cidade. Ipanema, por exemplo, serve de palco para a turma do Simpatia é Quase Amor e da lendária Banda de Ipanema. Santa Teresa recebe o Carmelitas e o Cordão da Bola Preta bate ponto no Centro.

Os dez imóveis sugeridos abaixo estão espalhados por diferentes vizinhanças: da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, a Copacabana, Gávea e Leblon, na zona sul.

Na plataforma de aluguel Airbnb, onde a nota máxima é 5, todos receberam notas acima de 4,1 na avaliação dos hóspedes.

Copacabana

Cobertura com varanda para dois hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

A pequena cobertura recebe um casal com quarto, sala, banheiro, cozinha americana e uma varanda com jardim e ducha - há também uma churrasqueira, que pode ser utilizada mediante aluguel. Acesso fácil tanto à praia quanto ao metrô.



Reserve por R$ 467



Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Apartamento muito bonito e confortável, me senti em casa rapidamente." (Ludivine, janeiro de 2025)

Leblon

Próximo de pontos famosos do bairro Imagem: Reprodução/Airbnb

Para quatro hóspedes, com sala, quarto, cozinha americana e dois banheiros. A duas quadras da praia, está bem próximo de um dos bares mais icônicos do bairro, o Bracarense, e a alguns quarteirões de distância do Shopping Leblon.



Reserve por R$ 600



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Acima da expectativa, apartamento decorado com gosto e silencioso. As melhores lojas e mercados concentrados nas redondezas e a praia a duas quadras. Enfim, foi tudo ótimo." (Alberto, dezembro de 2024)

Posto 10

Simples e elegante, entre a praia e a Lagoa Imagem: Reprodução/Airbnb

Decorado a partir de conceitos da estética japonesa wabi sabi, que valoriza a beleza das coisas simples, o apartamento com cama de casal tem cozinha integrada à sala e dois chuveiros no boxe do banheiro. Em Ipanema, entre a praia e a Lagoa.



Reserve por R$ 934



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O apartamento foi reformado de uma maneira muito inteligente, parece novo e oferece todas as comodidades que qualquer pessoa pode precisar durante a estadia. Recomendo vivamente o apartamento, muito bem conservado, próximo da praia e de restaurantes e bares agradáveis. Eu definitivamente ficaria lá novamente!" (Leandro, dezembro de 2024)

Santa Teresa

Três suítes, piscina e churrasqueira Imagem: Reprodução/Airbnb

Três suítes com camas queen-size, ar-condicionado e vista para o Pão de Açúcar e o Corcovado pertencem a um apartamento que funciona de maneira independente, junto à casa dos anfitriões. Piscina e churrasqueira podem ser usadas pelos hóspedes.



Reserve por R$ 1.339



Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A casa tem vistas deslumbrantes. Tudo estava impecável e o bairro é encantador, perto das ruas pitorescas de Santa Teresa. Também é incrivelmente conveniente chegar a qualquer parte da cidade de Uber. É altamente recomendável ficar aqui e definitivamente voltaremos em nossa próxima viagem ao Rio!" (Matthieu, janeiro de 2025)

Barra da Tijuca

Quarto e sala em prédio equipado Imagem: Reprodução/Airbnb

Vizinho ao hotel Windsor Barra, de frente para a praia, o quarto e sala com cozinha americana acomoda três pessoas. No prédio há sauna, piscina, academia, quadras de tênis e poliesportiva, minimercado, máquina de gelo e salão de beleza.



Reserve por R$ 520



Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Uma estadia em família avaliada com nota 10. Apartamento muito bem localizado, confortável, com ambiente agradável e coisas para fazer. A facilidade de entrada e saída e o respeito de quem trabalha no local são maravilhosos. Espero estar de volta algum dia." (Enzo, novembro de 2024)

Laranjeiras

Dois quartos e vaga para carro na garagem Imagem: Reprodução/Airbnb

Em um dos bairros mais agradáveis do Rio, próximo do metrô do Largo do Machado, o apartamento de suíte com cama de casal e cama de solteiro no outro quarto, tem cozinha americana e máquina de lavar. Há uma vaga disponível na garagem.



Reserve por R$ 350



Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Apartamento confortável, arejado, silencioso e com vista incrível! O comércio no bairro é diversificado e, para os amantes de cinema, a sala José Wilker fica a 5 minutos de caminhada." (Miriam, janeiro de 2025)

Ipanema

A 40 metros da praia, em área movimentada Imagem: Reprodução/Airbnb

As grandes janelas da sala favorecem a entrada de luz natural no apartamento para duas pessoas, a 40 metros da praia de Ipanema. Pertinho da divisa com o Leblon, está localizado em uma vizinhança repleta de bares, restaurantes e lojas.



Reserve por R$ 636



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Muito perto da praia! Apartamento muito limpo, atende às expectativas." (Isabella, janeiro de 2025)

Horto

Casa centenária em vila privativa Imagem: Reprodução/Airbnb

Na área vizinha ao bairro do Jardim Botânico, em uma vila privativa, a casa centenária com pé-direito de 4 metros é decorada com objetos garimpados em várias regiões do país. Tem uma cama queen-size no quarto e sofá-cama de solteiro na sala.



Reserve por R$ 750



Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "Um refúgio dentro do Rio de Janeiro!" (Rodrigo, janeiro de 2025)

Gávea

Vizinho ao shopping, com dois quartos Imagem: Reprodução/Airbnb

A um quarteirão do Shopping da Gávea, com fácil acesso ao Leblon, Jardim Botânico e Lagoa. Um dos quartos tem cama de casal e o outro, duas de solteiro. Entre os eletrodomésticos à disposição há Alexa, máquina de lavar e aspirador robô.



Reserve por R$ 402



Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "A casa é aconchegante e ideal para nossa proposta de viagem. Tudo muito bom." (Laís, janeiro de 2025)

Recreio dos Bandeirantes

Duplex com vista para o mar e as montanhas Imagem: Reprodução/Airbnb

No primeiro piso do duplex ficam a varanda com vista para o mar e as montanhas, a sala, a cozinha e um lavabo. No segundo, uma suíte, um quarto e um banheiro. Do condomínio, uma balsa leva à praia do Recreio.



Reserve por R$ 513



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Adoramos o apartamento. Muito bem localizado, fácil acesso, tudo limpinho e organizado, funcionando perfeitamente. Recomendamos." (Dê, janeiro de 2025)



Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.