Linha do tempo do caso do bolo envenenado pode indicar morte em 2020; veja

O caso do bolo envenenado em Torres, no Rio Grande do Sul, chocou o Brasil ao revelar uma trama de intrigas familiares, mortes suspeitas e ações premeditadas, com Deise Moura dos Anjos, nora da família, apontada como a principal suspeita de uma série de envenenamentos desde 2020.

O que aconteceu

A tragédia começou com uma confraternização familiar na véspera de Natal de 2024. Zeli dos Anjos, sogra de Deise, preparou um bolo de reis para o encontro em família. A sobremesa, entretanto, estava contaminada com arsênio, substância altamente tóxica. Após o consumo do bolo, três pessoas morreram e outras duas foram hospitalizadas em estado grave.

As mortes desencadearam numa investigação que revelou uma série de envenenamentos. A Polícia Civil descobriu que Deise manipulou deliberadamente a farinha usada no preparo do bolo. As análises periciais confirmaram concentrações elevadas de arsênio, descartando a possibilidade de contaminação acidental.

O caso ganhou ainda mais complexidade com novas descobertas sobre outras mortes suspeitas. A investigação apontou que Deise pode ter sido responsável por envenenamentos anteriores, incluindo as mortes de seu pai e de seu sogro. Essas revelações trouxeram à tona um histórico de intrigas e ações premeditadas. Confira abaixo a linha do tempo do caso e entenda quem é quem na trama:

Na imagem, Deise com o marido e o filho, ao lado da sogra, Zeli, e o sogro que morreu envenenado, Paulo Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Linha do Tempo

2020 - Morte do pai de Deise: José Lori da Silveira Moura, pai de Deise, faleceu aos 67 anos, com a causa registrada como cirrose. Investigações recentes indicam a possibilidade de envenenamento gradual com arsênio. A polícia considera exumar o corpo para confirmar a hipótese.

José Lori da Silveira Moura, pai de Deise, faleceu aos 67 anos, com a causa registrada como cirrose. Investigações recentes indicam a possibilidade de envenenamento gradual com arsênio. A polícia considera exumar o corpo para confirmar a hipótese. Setembro de 2024 - Morte do sogro: Paulo Luiz dos Anjos, sogro de Deise, morreu por suspeita de intoxicação alimentar após ingerir leite em pó levado pela nora. O Instituto-Geral de Perícias confirmou a presença de arsênio no corpo, reforçando as suspeitas de homicídio.

Paulo Luiz dos Anjos, sogro de Deise, morreu por suspeita de intoxicação alimentar após ingerir leite em pó levado pela nora. O Instituto-Geral de Perícias confirmou a presença de arsênio no corpo, reforçando as suspeitas de homicídio. 23 de dezembro de 2024 - O bolo envenenado: Zeli dos Anjos, sogra de Deise, preparou um bolo para uma confraternização familiar. A farinha utilizada estava contaminada com arsênio. A sobremesa foi servida a seis pessoas, resultando na morte de três familiares e na hospitalização de outros dois, incluindo uma criança.

Zeli dos Anjos, sogra de Deise, preparou um bolo para uma confraternização familiar. A farinha utilizada estava contaminada com arsênio. A sobremesa foi servida a seis pessoas, resultando na morte de três familiares e na hospitalização de outros dois, incluindo uma criança. 24 de dezembro de 2024 - As primeiras mortes: Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva, irmãs de Zeli, faleceram poucas horas após consumirem o bolo. Outros familiares apresentaram sintomas graves e foram internados.

Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva, irmãs de Zeli, faleceram poucas horas após consumirem o bolo. Outros familiares apresentaram sintomas graves e foram internados. 25 de dezembro de 2024 - Terceira vítima fatal: Tatiana Denize Silva dos Santos, filha de Neuza, morreu no hospital devido ao envenenamento. Matheus, de 10 anos, e Zeli permaneceram hospitalizados.

Tatiana Denize Silva dos Santos, filha de Neuza, morreu no hospital devido ao envenenamento. Matheus, de 10 anos, e Zeli permaneceram hospitalizados. 3 de janeiro de 2025 - Alta hospitalar de Matheus: Matheus, sobrinho-neto de Zeli, foi o primeiro a receber alta médica após o envenenamento. Ele não era um dos alvos diretos de Deise, segundo a polícia.

Matheus, sobrinho-neto de Zeli, foi o primeiro a receber alta médica após o envenenamento. Ele não era um dos alvos diretos de Deise, segundo a polícia. 5 de janeiro de 2025 - Prisão de Deise: Deise Moura dos Anjos foi detida preventivamente por triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio. Provas periciais indicam que ela pesquisou sobre arsênio e adquiriu a substância por meio de compras online.

Deise Moura dos Anjos foi detida preventivamente por triplo homicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio. Provas periciais indicam que ela pesquisou sobre arsênio e adquiriu a substância por meio de compras online. 6 de janeiro de 2025 - Laudo pericial confirma o envenenamento: A perícia descartou a possibilidade de contaminação natural ou acidental, confirmando que o arsênio foi deliberadamente adicionado à farinha usada no bolo.

A perícia descartou a possibilidade de contaminação natural ou acidental, confirmando que o arsênio foi deliberadamente adicionado à farinha usada no bolo. 8 de janeiro de 2025 - Corpo do sogro exumado: O corpo de Paulo Luiz dos Anjos foi exumado. Exames comprovaram que ele também foi vítima de envenenamento com arsênio.

Corpo do sogro exumado: O corpo de Paulo Luiz dos Anjos foi exumado. Exames comprovaram que ele também foi vítima de envenenamento com arsênio. 14 de janeiro de 2025 - Polícia amplia investigações: A polícia começou a investigar possíveis outras vítimas de envenenamento cometidos por Deise, incluindo tentativas recentes de manipulação alimentar enquanto Zeli estava hospitalizada.

Maida (à esquerda), Tatiana (ao centro) e Neuza (à direita) morreram após comer bolo em café da tarde Imagem: Reprodução/TV Globo/Record TV

Quem é quem na trama