Bia Haddad perde disputa de simples, mas segue nas duplas em Melbourne

Outras despedidas

Esta foi o segundo ano consecutivo em que Bia sofre revés na terceira rodada da chave de simples (o duelo antecede as oitavas de final). Mesmo assim, Bia é a única brasileira entre mulheres a somar vitórias na disputa de simples na Era Aberta (iniciada em 1968). Antes, em 1964 o país foi vice-campeão com a icônica Maria Esther Bueno.

A dupla do gaúcho Orlando Luz com o francês Gregoire Jacq também se despediu hoje de Melbourne após revés na segunda rodada. Eles foram eliminados da disputa pela parceria do polonês Jan Zieli?ski com o belga Sander Gillé, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2), 4/6 e 6/3).

Na sexta (17), a nova dupla da paulista Luisa Stefani com a norte-americana Peyton Steams também deu adeus ao Grand Slam após derrota por um duplo 6/2 para a parceria da chinesa Shuai Zhang com a sérvia Kristina Mladnovic.

Na disputa de duplas mistas, o mineiro Marcelo Melo em parceria com a taiwanesa Hao-Ching Chan,parou na primeira rodada. Eles perderam a estreia para os austraianos Kimberly Birrell e John Patrick Smith, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/3,