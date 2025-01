Menina que sobreviveu a queda de helicóptero em SP deve ter alta hoje

Bethina Feldman, 12, que sobreviveu a uma queda de helicóptero em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, deve receber alta do hospital em que está internada neste sábado (18). Os pais dela, André e Juliana Feldman, morreram na queda da aeronave e serão enterrados neste fim de semana.

O que aconteceu

Menina passa bem e está em observação no Hospital das Clínicas, na capital paulista. Segundo a assessoria da empresa do pai dela, a previsão é que ela tenha alta no sábado (18).

O empresário André Feldman, 50, será enterrado no Cemitério Israelita do Butantã no domingo (19), às 14h. Ele era presidente da Big Brazil International Games, casa de apostas online.

Juliana Elisa Alves Maria Feldman, 49, será velada e enterrada em Americana (SP). O velório começará às 13h, e o sepultamento, às 15h.

Juliana e André Feldman morreram após queda de helicóptero em São Paulo Imagem: Reprodução de redes sociais

Piloto e menina passaram noite em mata

Helicóptero saiu na noite de quinta (17) da zona oeste de São Paulo, rumo a Americana, e caiu em zona de mata em Caieiras. Dada a dificuldade de acesso ao local do acidente, o resgate só começou na manhã de sexta (17). Quatro pessoas estavam a bordo da aeronave.

Piloto que sobreviveu ajudou filha do casal após queda de helicóptero. A policiais militares, Edenilson de Oliveira Costa contou que conseguiu deixar a aeronave com a criança e que os dois buscaram socorro, mas não conseguiram deixar o local. Os dois só foram resgatados pela manhã de sexta (17), quando as equipes conseguiram iniciar as buscas.

Segundo tenente, piloto do helicóptero foi heroico ao proteger e cuidar da criança. Maxwel de Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, contou que o piloto foi o primeiro a ser retirado e, depois, a garota também foi socorrido.

Fabricado em 2001, helicóptero pertencia à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA. Ele não tinha autorização para táxi aéreo, mas tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo o Registro Aéreo Brasileiro.

Governador lamentou as mortes. Tarcísio de Freitas (Republicanos) agradeceu às equipes de resgate em publicação nas redes sociais. "Infelizmente começamos o dia com a triste notícia da morte de um casal vítima da queda de um helicóptero na noite de ontem na região de Caieiras", afirmou.