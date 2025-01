Aos 38 anos, Monfils vence Fritz e vai às oitavas do Aberto da Austrália

O tenista francês Gaël Monfils, atual 41º do mundo, venceu neste sábado o americano Taylor Fritz (4º) pela terceira rodada do Aberto da Austrália, obtendo assim sua primeira vitória num Grand Slam contra um jogador do top 5 desde 2008.

Tendo se tornado o vencedor mais velho de um torneio do circuito principal desde 1977, no início de janeiro em Auckland, na Nova Zelândia, o parisiense de 38 anos venceu a partida que durou mais de três horas, com parciais de 3-6, 7-5, 7-6 (7/1) e 6-4.

Nas oitavas de final, ele vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti (15º) ou o americano Ben Shelton (20º).

"Acho que fiz o trabalho", disse sorrindo Monfils logo após sua façanha em que superou o vice-campeão do Australian Open de 2024.

"Com um pouco de sucesso, aqui estou na segunda semana do Aberto da Austrália", disse ele a um público que o apoiou intensamente na Margaret Court Arena.

Desde que o chaveamento de 128 jogadores foi introduzido em Melbourne em 1988, apenas Roger Federer, vencedor de 20 torneios do Grand Slam na carreira, havia conseguido chegar às oitavas de final com uma idade mais avançada do que a de Monfils.

O veterano do tênis francês também encerrou neste sábado uma série de 12 derrotas consecutivas no Grand Slam contra um dos cinco melhores no sábado, seu último sucesso remontando ao distante ano de 2008, quando venceu o espanhol David Ferrer nas quartas de final em Roland Garros.

--- Resultados deste sábado do Aberto da Austrália:

. Simples masculino - 3ª rodada:

Alex Michelsen (EUA) x Karen Khachanov (RUS/N.19) 6-3, 7-6 (7/5), 6-2

Gael Monfils (FRA) x Taylor Fritz (EUA/N.4) 3-6, 7-5, 7-6 (7/1), 6-4

