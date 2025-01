Andreza Matais: Força dos usuários do TikTok é fator prejudicial para Trump

A grande força do TikTok pode prejudicar bastante Donald Trump se ele resolver aplicar a lei que fará com que a rede social saia dos Estados Unidos, analisou a colunista Andreza Matais na edição do UOL News da manhã deste sábado (18).

A gente lembra que já teve episódios de comícios nos Estados Unidos esvaziados pela força do TikTok. São forças muito grandes das redes sociais e isso pode prejudicar bastante o Donald Trump se ele resolver aplicar a lei que vai fazer com que o TikTok saia do país.

Se a gente for entender qual é a política do Trump, é muito difícil que ele interfira nessa questão de que o TikTok saia do país. Ele é de uma linha mais liberal na economia, por isso que as Big Techs apostam tanto no Trump, porque elas estão todas investindo em inteligência artificial, que é muito bom por um lado, mas por outro lado também a gente não sabe no que isso vai dar.

Então tem questões éticas envolvidas em relação à inteligência artificial, e todo mundo acha que o Trump não vai se meter nisso, até pelas ligações dele com Elon Musk, vai deixar correr solto todos esses avanços da tecnologia, mesmo que eles impliquem em questões éticas.

Então é difícil dizer o que o Trump vai fazer nesse caso. O Biden, que já está governando desde o dia 2 ali do seu mandato, deixou a batata quente para o Trump resolver.

Uma decisão judicial nos EUA prevê que, para atuar no país, o TikTok deverá ser vendido para um investidor de um país que não seja considerado um "adversário". A ByteDance, controladora chinesa do aplicativo de vídeos curtos, se recusa a vender operação nos EUA a investidor de país "amigo".

A colunista do UOL concluiu seu raciocínio afirmando que, apesar de tudo, Trump deve tentar algum acordo com TikTok, temendo protestos.

Muito possivelmente ele vai tentar fazer um acordo ali, vai tentar conversar com o TikTok, embora seja uma empresa chinesa, com quem ele trava uma disputa, mas também, economicamente, é uma rede importante para os Estados Unidos. Eu acho que aí sim vai ter protesto.

[O TikTok] Tem 170 milhões de usuários, muitos deles jovens, uma capacidade de mobilização enorme. Se eu fosse o Trump, eu mexia com isso não.

Lula 'ignorar' achados da PF é estratégia após erros do governo, diz cientista

O fato do presidente Lula se' fingir de morto' e ignorar os achados da Polícia Federal sobre as emendas parlamentares é uma estratégia após os erros do governo, opinou a cientista política Luciana Santana também no UOL News.

Quando a gente diz que o Lula está fingindo de morto, não sei se isso seria tão involuntário, mas a gente está também às vésperas de algumas decisões que envolvem a relação entre executivo legislativo, que fazem com que essa seja a melhor estratégia com o Lula agora.

Lula está na posição correta nesse momento, tendo em vista todo o contexto. Fora, a gente já viu vários problemas de comunicação que envolveram o Lula já no início desse ano. Ele não quer se envolver em mais um antes de alguns eventos importantes para a relação entre os dois poderes.

