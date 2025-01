Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente de carro na Bahia

Do UOL, em São Paulo

Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente de carro ontem (17) na Mata de São João, cidade próxima de Salvador, na Bahia. O motorista da caçamba que colidiu com o veículo foi preso em flagrante porque estava alcoolizado.

O que aconteceu

Acidente entre carro e caçamba deixou quatro mortos. Vítimas eram da mesma família e foram identificadas como Luan Costa Araújo, 28, Elijan Larry Lima Santos, 29, e as duas crianças Lyan Costa Santos e Heitor Costa Santos.

Motorista da caçamba fez teste de bafômetro, que mostrou teor alcoólico acima do permitido. O homem, de 31 anos, foi preso na Delegacia de Proteção Ambiental da Praia do Forte pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. As informações são da Polícia Civil da Bahia.

Acidente ocorreu na BA-099, no km 61, no município de Mata de São João. Local da batida fica a 34 km de Salvador.