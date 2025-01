Acidente de teleférico na Espanha deixa 30 feridos

Trinta pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave, em um acidente envolvendo um teleférico em uma estação de esqui no nordeste da Espanha neste sábado (18), informaram as autoridades locais.

O acidente, que aconteceu na manhã deste sábado na estação de esqui de Astún, nos Pirineus Aragoneses, perto da fronteira com a França, deixou "30 afetados", quatro em estado grave, indicaram os serviços de emergência da região de Aragão.

Além dos que estavam em estado crítico, outros seis foram levados ao hospital, enquanto os outros vinte "receberam alta no local", acrescentaram os serviços de emergência.

Outras autoridades deram estimativas mais altas durante o dia e a imprensa local relatou que nove pessoas ficaram gravemente feridas quando o cabo do teleférico se soltou, fazendo com que várias cadeiras caíssem de uma grande altura.

"Pelo visto, houve uma falha na polia de retorno de um dos teleféricos e isso fez com que o cabo perdesse tensão, fazendo com que algumas cadeiras caíssem e outras ficassem penduradas", explicou à emissora pública TVE o diretor de emergências da região de Aragão, Miguel Ángel Clavero.

O presidente regional de Aragão, Jorge Azcón, que se deslocou à estação de esqui, disse que um dos feridos em pior estado, uma mulher, foi levada a um hospital próximo, de helicóptero.

Todas as pessoas que ficaram penduradas no teleférico foram resgatadas, acrescentou Azcón.

"De repente ouvimos um barulho e caímos direto no chão, dentro da cadeira. Fomos jogados para cima e para baixo umas cinco vezes, nossas costas estão bastante doloridas e temos hematomas, mas houve pessoas que caíram das cadeiras", disse uma mulher afetada, María Moreno, à TVE.

"Ficamos com muito medo", contou Moreno, que disse ter visto pessoas feridas porque "a cadeira as atingiu diretamente" ao cair.

"Foi como se um cabo tivesse se soltado e, de repente, todas as cadeiras começaram a cair e as pessoas saíram voando", disse outra testemunha, um jovem, à TVE.

Cinco helicópteros e quinze ambulâncias foram chamados ao local para levar os feridos para hospitais próximos, enquanto um hospital de campanha foi montado na estação de esqui, disseram os serviços de emergência.

"Chocado com as notícias do acidente na estação de Astún", escreveu o presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, no X. Ele indicou ter conversado com Azcón para "oferecer-lhe todo o apoio" do Executivo.

