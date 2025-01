'Vou triste com Michelle ao aeroporto', diz Bolsonaro sobre posse de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que irá "triste" acompanhar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao aeroporto neste sábado (18), quando ela embarca para os EUA para acompanhar a posse de Donald Trump.

O que aconteceu

"Por que essa perseguição em cima de mim?", disse Bolsonaro. Em entrevista, ele voltou a reclamar da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que o impediu de estar presente na posse do novo presidente dos EUA.

"É uma coisa estapafúrdia e inimaginável essa questão de tentativa de golpe", disse Bolsonaro. Ele demonstrou indignação com as acusações ligadas ao tema e defendeu anistia para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

"Eu não quero fazer uma bancada enorme de senadores para cassar quem quer que seja", disse o ex-presidente. A fala está relacionada com os planos da direita para 2026.

Ex-presidente criticou determinação do STF em relação à "cracolândia". Ontem, o tribunal deu 24h para que o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) explique a construção de um muro na região. "É combinado com toda a certeza", disse Bolsonaro sobre a decisão, provocada por uma ação movida pelo PSOL.

Ex-presidente deu declarações nesta sexta (17). Falas aconteceram durante entrevista ao programa Os Três Poderes, da revista Veja.

Bolsonaro não irá à posse de Trump

Supremo Tribunal Federal vetou ida do ex-presidente. A decisão foi anunciada nesta quinta (16). De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro "manifestou-se, publicamente, ser favorável à fuga de condenados em casos conexos à presente investigação e permanência clandestina no exterior". A defesa recorreu da decisão, mas teve o pedido negado por Moraes. A entrevista à Veja ocorreu antes da decisão do recurso.

O passaporte de Bolsonaro foi apreendido em fevereiro de 2024. O documento foi retido pela Polícia Federal durante operação na investigação por tentativa de golpe. A defesa do ex-presidente tentou reavê-lo em março de 2024 para ida a Israel e em outubro do mesmo ano. Em ambos os casos, a Justiça negou os pedidos.

Ex-primeira-dama deve ir à posse de Trump, apesar de ausência do ex-presidente. "Ela vai ter um tratamento bastante especial lá", afirmou Bolsonaro sobre Michelle. Ele confirmou que a ex-primeira-dama havia sido convidada para o evento e disse que Trump tem consideração por ele.

O ex-presidente disse que "estava pré-acertando agendas" com líderes de extrema-direita. Viktor Orbán, da Hungria, Javier Milei, da Argentina, e Giorgia Meloni, da Itália, e Nayib Bukele, de El Salvador, foram os nomes citados por Bolsonaro em entrevista concedida na quinta (16) no começo da tarde.